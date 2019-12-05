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У Зеленского рассказали о планах по переговорам с ОРДЛО
Помощник президента Украины Андрей Ермак, ранее не исключивший возможность изменения Конституции после встречи «нормандской четверки», рассказал о предложениях по смене «переговорщиков» от ОРДЛО в Минске.
По его словам, это должны быть люди, имеющие, в частности, прописку на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей. «Которые имеют какую-то недвижимость, бизнес… То есть юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы», — заявил Ермак.
Эту часть выступления Ермака в Лондоне в сеть выложила журналистка «Радио Свобода» Марианна Драч. «Андрей Ермак в Лондоне объясняет, с чем Украина едет в Париж. Среди идей — новая формула, как представлять территории в Минске: вместо непризнанных представителей — спортсмены и деятели культуры», — пишет журналистка в своем Twitter.
Андрій Єрмак у Лондоні пояснює з чим Україна їде до Парижа, серед ідей — нова формула як представляти території в Мінську: замість невизнаних представників — спортсмени і діячі культури pic.twitter.com/UQqDJTKQVw— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) December 5, 2019
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ушедшая из МИД замминистра иностранных дел Лана Зеркаль рассказала, что Ермак настоятельно рекомендовал ей «прекратить медиа-активность». Такой совет-приказ она услышала в сентябре, он касался, в частности, ее интервью по вопросам внешней политики, комментариев и оценок процесса освобождения украинских заложников, а также вопросов замораживания военной помощи США для Украины.
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