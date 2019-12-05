Украина

В Раде поймали очередного "кнопкодава": в сети показали фото и видео

Внефракционный народный депутат Украины Роберт Горват пытался скрыть факт своего «кнопкодавства» газетой, но был пойман журналистами «на горячем». Ранее на неперсональном голосовании попался нардеп Владимир Кальцев из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» — он «кнопкодавил» девять раз за один день.

Момент неперсонального голосования Роберта Горвата отследили в движении «ЧЕСНО». Это произошло во время рассмотрения проекта закона о предоставлении статуса участников боевых действий добровльцам, воевавшим в АТО.

«Горват нажал на две кнопки „воздержался“ — за себя и за своего соседа, голосуя по поправке № 20 нардепа от „Слуги народа“ Анатолия Остапенко. Правую руку, которую он протянул к чужому пульта, народный избранник прикрыл газетой», — говорится в сообщении.

Журналисты также уточняют, что соседом Горвата в сессионном зале является внефракционный нардеп из Закарпатья Валерий Лунченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на" кнопкодавстве" попался народный депутат Украины Василий Нимченко из фракции «Оппозиционная платформа — За життя». Любопытен тот факт, что он являлся соавтором одного из законопроектов об уголовном наказании парламентариев за неперсональное голосование.

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