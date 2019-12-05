- 14:49 Обострение на Донбассе: ВСУ ответным огнем «подавили» боевиков
- 14:43 День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки
- 14:37 Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша
- 14:36 100 лет назад Антанта признала за Польшей украинские Холмщину, Лемковщину и Подляшье
- 14:35 В Раде поймали очередного "кнопкодава": в сети показали фото и видео
- 14:17 На Крещатике на женщину упали строительные леса: фото с места событий
- 14:13 Назван баснословный гонорар Джошуа за бой-реванш с Руисом
- 14:12 «Говорящий кот» умеет здороваться по-английски с акцентом джентльмена с Юга
- 14:07 Потап, Винник и Полякова выпустили взрывной клип
- 14:01 У Зеленского рассказали о планах по переговорам с ОРДЛО
- 13:54 Ермак допустил изменения в Конституции после встречи Зеленского с Путиным
- 13:46 Руис – Джошуа: прогнозы букмекеров на бой-реванш за четыре чемпионских пояса в супертяжах
В Раде поймали очередного "кнопкодава": в сети показали фото и видео
Внефракционный народный депутат Украины Роберт Горват пытался скрыть факт своего «кнопкодавства» газетой, но был пойман журналистами «на горячем». Ранее на неперсональном голосовании попался нардеп Владимир Кальцев из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» — он «кнопкодавил» девять раз за один день.
Момент неперсонального голосования Роберта Горвата отследили в движении «ЧЕСНО». Это произошло во время рассмотрения проекта закона о предоставлении статуса участников боевых действий добровльцам, воевавшим в АТО.
«Горват нажал на две кнопки „воздержался“ — за себя и за своего соседа, голосуя по поправке № 20 нардепа от „Слуги народа“ Анатолия Остапенко. Правую руку, которую он протянул к чужому пульта, народный избранник прикрыл газетой», — говорится в сообщении.
Журналисты также уточняют, что соседом Горвата в сессионном зале является внефракционный нардеп из Закарпатья Валерий Лунченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на" кнопкодавстве" попался народный депутат Украины Василий Нимченко из фракции «Оппозиционная платформа — За життя». Любопытен тот факт, что он являлся соавтором одного из законопроектов об уголовном наказании парламентариев за неперсональное голосование.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...