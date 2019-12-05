Помощником нардепа от "Слуги народа" оказался осужденный убийца (фото)

Политика

В президентской фракции Слуга народа" постоянно возникают скандал за скандалом. После интимной переписки нардепа Богдана Яременко, отбывавшего срок за изнасилование Романа Иванисова, появилась информация о том, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство и приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом пишет «Обозреватель».

Анна Бондарь победила на 220-м мажоритарном округе в Киеве. Она архитектор, работала в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. У депутата Бондарь два помощника-консультанта, которые работают на постоянной основе по трудовому договору и получают зарплату.

Издание ссылается на анонимный источник, который сообщил, что один из помощников Виталий Запорожец в 2011 году застрелил человека и был осужден на 14 лет тюрьмы.

Трагедия произошла в селе Семиполки Броварского района Киевской области. 35-летний Виталий Запорожец расстрелял из охотничьего ружья начальника Калитянского поселкового участка милиции Николая Симоненко.

Все произошло на летней площадке местного бара. Запорожец выпивал с друзьями, а потом произошла ссора с милиционером. Мужчина дома взял ружье, вернулся и выстрелил в упор в правоохранителя. После этого скрылся с места преступления и прятался, пока его не задержали.

В это время обвиняемый работал охранником в госконцерне «Укрспецэкспорт». До убийства он дважды привлекался к уголовной ответственности.

За Запорожца якобы заступились в одной из националистических политсил.

Но несмотря на поднявшийся шум, суд присудил Запорожцу 14 лет лишения свободы по статье «Умышленное убийство». Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил этот приговор в силе.

А в феврале 2014 года Виталий Запорожец чудом оказался на свободе. Дело в том, что на волне Революции Достоинства осужденного за умышленное убийство каким-то образом включили в списки политузников, которых было «предписано» немедленно освободить.

«Поручить Министерству внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуре Украины, в связи с отсутствием в действиях лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, состава преступления (правонарушения), безотлагательно обеспечить прекращение уголовных и административных дел в отношении этих лиц», — сказано в постановлении, подписанном Александром Турчиновым.

Таким образом осужденный за умышленное убийство уже через два дня, 26 февраля, оказался на свободе.

А на следующий день были приняты изменения в Закон «О применении амнистии в Украине» относительно полной реабилитации политзаключенных. Первым в списке был как раз Запорожец.

Таким образом убийца был реабилитирован как политузник. А сейчас Запорожец всплыл помощником народного депутата от президентской политсилы.

ФАКТЫ" также сообщали о драке, которая произошла между депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом.

Фото «Обозревателя»

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