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Украина

От крупнейших в Украине сетей АЗС потребовали снизить цены на бензин

16:41 5 декабря 2019 299
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Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 5 декабря, Антимонопольный комитет утвердил рекомендации по ценам на различные виды топлива для сетей АЗС, которые действуют в Украине. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Рекомендации касаются следующих сетей: «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG), «Укрнафта» (бренд UKRNAFTA), «ОККО-РИТЕЙЛ» (бренд ОККО), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «АМИК Украины» (бренд AMIC Energy), «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), «Глуск Ритейл» (бренд GLUSCO) и «Укрпалетсистем» (бренд UPG). Они предусматриваются пересмотр розничных цен на высокооктановый бензин и дизельное топливо.

Комитет проанализировал рынки топлива в июне-ноябре и установил, что средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; средние розничные цены снизились на 5−5,6%; курс доллара США к гривне снизился почти на 12%. Но уровень розничных цен на дизельное топливо и бензин марки А-95 на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.

АМКУ дал такие обязательные для рассмотрения рекомендации: принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который должен был быть при значительной конкуренции на рынке; о результатах рассмотрения сообщить в АМКУ в 10-дневный срок.

Ранее сообщалось, что повлияло на осенний рост цен на нефть.

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