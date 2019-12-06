Трагедия в Ровно: из окна при загадочных обстоятельствах выпала мать троих детей (видео)

Происшествия

В Ровно, где произошел неприятный инцидент с пенсионером МВД, который «угрожал всех перестрелять», случилось новое ЧП: при загадочных обстоятельствах умерла многодетная мать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Она выпала из окна квартиры брата. В полиции склоняются к версии о самоубийстве. Родственники утверждают, что покончить с собой и оставить сиротами маленьких детей женщина не могла. Не верят в такое и жители многоэтажки, потому что накануне слышали грохот и ссоры», — говорится в материале.

Тело на мостовой увидел парень, который шел в гости к другу.

Сообщается, что Людмиле был 31 год. Она имеет трех сыновей. Старшие ходят в начальные классы, младшему 5 лет. Женщина живет в деревне за 160 километров от Ровно. В тот день она привезла среднего сына на обследование в больницу. Ей стало плохо, говорят родственники, прыгало давление. Выпила лекарство и попросилась переночевать у брата и его жены. Родственники вспоминают, что все вместе поужинали и пошли спать, потому что Людмила была уставшая. Что могло произойти, говорят, и понятия не имеют.

Впрочем, жители многоэтажки, где все случилось, предполагают, что это было убийство. В этом подозревают родного брата Людмилы. «Девушка с десятого этажа говорит, что была ссору в квартире. В два ночи было ощущение, что дрались. Ее выбросили», — говорит жительница дома. Другой сосед добавляет, что брат погибшей иногда выпивал и был очень буйный.

В свою очередь, мужчина отрицает. В самоубийство, что является основной версией полиции, родственники и односельчане Людмилы не верят. С мужем тоже жили хорошо. Склоняются к тому, что это все же был несчастный случай.

«Она говорила, что ей что-то так нехорошо. Хотела падать», — вспоминает сестра погибшей Галина Холодько.

Несчастный случай, суицид или убийство — полиция будет проверять все версии.

Людмилу похоронили. Ее муж и родственники пытаются объяснить потерю мамы трем маленьким сыновьям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Москве женщина выпрыгнула из окна квартиры на 9 этаже вместе со своими детьми. Одному ребенку не было и года, второму — шесть лет. Старший мальчик выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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