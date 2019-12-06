Оккупанты в Ялте начали вырубку вековых деревьев (фото)

Украина

В аннексированном Крыму оккупанты начали уничтожать деревья в парке ялтинского санатория имени Чехова. Ранее в сеть выложили фото практически разрушенного зимнего сада, расположенного на территории одного из санаториев под Алуштой.

О вырубке деревьев в Ялте сообщает блогер RoksolanaToday&Крым, разместившая фото в своем микроблоге в Twitter. «Ялта. Парк санатория Чехова… Начали вырубку вековых деревьев», — говорится в комментарии к фото.

Ялтинский санаторий расположен в парке, основную часть территории которого занимают реликтовые хвойные деревья, возраст которых превышает сотню лет. И парк, и корпуса санатория (построен в 1847—1907 гг. г.) являются архитектурно-историческими памятниками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина ввела санкции, под которые попала 131 компания. Среди юридических лиц — ответственные за разрушение объектов культурного наследия на оккупированном полуострове, за осуществление теле- и радиовещание и за поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.



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