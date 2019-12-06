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Правоохранители должны расследовать действия Геруса, который работает в пользу российских компаний
Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России для личного обогащения и в пользу российских компаний. Его действия должны расследовать антикоррупционные органы. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности, народный депутат Украины Валентин Наливайченко.
Он напомнил, что ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось отменить «поправку Геруса», позволившую с 1 октября возобновить импорт электроэнергии из России. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233), который оставляет возможности для импорта.
«Фракция „Батьківщина“, Михаил Яковлевич Волынец и Алексей Кучеренко внесли законопроект, который отменяет поправку Геруса», — сказал Наливайченко.
По его мнению, Андрей Герус, лоббируя поправку относительно импорта российской электроэнергии, руководствовался личным интересом и это должно стать предметом расследования антикоррупционных органов.
«Мы подготовили заявления, в том числе и в антикоррупционные органы, поскольку видим и подозреваем, что за этим стоит личный интерес обогащения. И, что наиболее цинично, в пользу российских компаний, находящихся под международными санкциями, под санкциями Госдепа США», — сообщил Наливайченко.
Ранее СМИ сообщили, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.
Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233), которым, в частности, ограничиваются продажи и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок «на сутки вперед».
Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.
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