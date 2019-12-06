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Шоу-бизнес

Названы имена ведущих «Евровидения»: что о них известно (фото)

12:35 6 декабря 2019 153
Ведущие «Евровидения-2020»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Организаторы конкурса «Евровидение», от которого отказалась Венгрия, назвали имена ведущих. Праздник в Роттердаме проведут популярные в Нидерландах звезды. Это любимчики публики Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые обладают большим опытом работы перед камерой.

Очаровательная блондинка Шанталь Янзен закончила Амстердамский университет искусств, она снималась в кино и играла в театре. Также красотка является популярной ведущей и певицей. В 2011 году Шанталь прошла кастинг на «Голос Нидерландов» и начала вокальную карьеру.

Яркая Эдсилия Ромбли давно завоевала популярность — в 1996 году она победила в талант-шоу Soundmixshow. Певица дважды пробовала свои силы на «Евровидении», представляя Голландию, однако не может похвастаться высоким результатом.

Певец Ян Смит пользуется популярностью не только в Голландии, он также известен в Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Свой первый хит он записал в 10 лет. С тех пор вокалист и ведущий активно развивал свою карьеру, покоряя талант-шоу и национальные премии. Также он является успешным художником.

«Принимая решение о ведущих, мы, в первую очередь, хотели видеть трех человек с большим сценическим опытом. Они также начинают свою карьеру, как певцы», — сказал исполнительный продюсер Евровидения-2020 Сиет Беккер.

Также организаторы «Евровидения» объявили о старте продаж билетов.

Напомним, в Украине изменили правила отбора на международный песенный конкурс и начали принимать заявки от участников. Ведущим прямых эфиров, как и раньше, будет Сергей Притула.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020. В конкурсе при мсут участие представители 41-й страны.

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