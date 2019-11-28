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Первый скандал на «Евровидении-2020»: Венгрия неожиданно отказалась от участия
На международном песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды), первый скандал. От участия неожиданно отказалась Венгрия. Официально вещатель страны не называет причину. Но не последнюю роль в принятии решения сыграла «чрезмерная гомосексуальность» конкурса.
«Вместо того, чтобы участвовать в „Евровидении“ в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ журналистам издания The Guardian.
Известно, что чиновник популяризирует ценности традиционной семьи и призывает изменить демографическую статистику в Венгрии. Перед этим Виктор Орбан публично заявлял, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.
Поклонники конкурса предполагают, что позиция Орбана сыграла решающую роль в участии страны в конкурсе.
Тем временем, организаторы «Евровидения» выпустили логотип конкурса, в который включен и флаг Венгрии.
Напомним, победителем прошлого года стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который открыто заявил о бисексуальной ориентации. На сцене он исполнил песню о любви к своему другу.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Ксения Собчак провела провокационный круглый стол с геями, в котором они рассказали, как им живется в обществе.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ввели новые правила отбора на «Евровидение» и начали принимать заявки от участников.
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