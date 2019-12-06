Валяную обувь полезно носить на босу ногу: как киевлянка наладила успешный бизнес

Житейские истории

— В валяной обуви человек чувствует себя очень комфортно, поэтому ноги в ней практически никогда не устают, — говорит мастер по изготовлению войлочных изделий Оксана Соколова из Киева. — Эта обувь «дышит», и когда ее носишь, ступни почти не потеют. Я хожу в ней круглый год. На лето у меня есть мягчайшие валяные туфельки с открытым носком, изготовленные из шерсти с добавлением шелка и вискозы. Зимой ношу обувь из шерсти без носков или чулок, ведь это полезно: шерстинки нежно покалывают кожу, этим и обуславливается терапевтический эффект. Так что если у человека нет аллергии на шерсть, то валяные сапоги, туфли, домашние тапочки предпочтительно носить на босу ногу. Это особенно полезно людям, страдающим полиартритом и рядом других недугов. Качественно сделанная обувь не промокает: пришла в ней с улицы, поставила на коврик, и капли растаявшего снега стекут по поверхности изделия, не промочив его. Важно, что валяные сапожки или туфельки можно стирать, при этом они не потеряют форму. Это экологически чистые вещи, ведь при их изготовлении используются только шерсть, мыло и вода. Разве что на проклеивание подошвы идет «химия», но она безопасная. Почти все, кто попробовал ходить в такой обуви, влюбляются в нее. Это подтверждают как клиенты, так и мои муж, дочь, родители. Читайте также: Легкие и красивые: киевлянка добилась успеха, создавая авторские женские сумки и рюкзаки

«На изготовление пары обуви уходит до 20 дней»

— Как получилось, что вы занялись изготовлением валяной обуви? — спрашиваю у Оксаны Соколовой.

— Я 15 лет проработала в сфере недвижимости. Возможно, занималась бы этим до сих пор, но вспыхнувшая в 2014 году российско-украинская война вызвала экономический кризис, и я была вынуждена искать другой заработок. Дочка однажды принесла мне приглашение пройти обучение батику (технике рисунка по шелковой ткани). Я стала посещать эти мастер-классы. Как-то одна женщина пришла на занятия с очень красивой оригинальной сумочкой. Мне было непонятно, из чего она сделана. Оказалось, из валяной шерсти.

Дома я стала искать в Интернете информацию о войлочных изделиях, о том, как их делают. Меня эта тема так увлекла, что стала посещать мастер-классы по изготовлению валяных игрушек. Через некоторое время у меня стало неплохо получаться. И я решила научиться валять более практичные вещи — обувь, одежду, сумки. Для этого прошла обучение на мастер-классах поочередно у двух специалистов. Одна из них — известный мастер Мария Климчук. На освоение ремесла у меня ушло примерно полгода. Впрочем, хотя я уже довольно опытный мастер, но продолжаю учиться.

— Валяная обувь дорогая?

— Мне не хотелось бы обсуждать финансовые вопросы. Скажу лишь, что дешевой ее не назовешь, ведь на изготовление изделия уходит много времени (до 20 дней) и сил. Механизмы не применяются — только ручной труд, причем довольно тяжелый. Дорого стоит сырье — шерсть приходится заказывать у производителей из Италии, Германии, Великобритании.

— Работаете на дому?

— Да. Арендовать помещение слишком дорого. Причем не только для меня, но и практически для всех киевских мастеров. Тружусь ежедневно с 10:00 до 18:00. Кладу на стол огромную доску, застилаю ее клеенкой. С помощью воды и мыла валяю шерсть. Когда она еще мокрая, придаю изделию форму — работаю как скульптор. Затем сажаю обувь на подошву (пришлось обучиться работе шилом и сапожным крючком). Изделие несколько раз мочится, а затем сушится. На это уходит целая неделя.

«Работаю дома, поэтому каждый вечер приходится пылесосить и делать влажную уборку»

— Получается, что больше всего достается пальцам?

— Не угадали — спине. Ведь работаю по много часов стоя. Каждый вечер сворачиваю рабочее место и приступаю к уборке. Без нее не обойтись — шерстинки могут попадать в органы дыхания, а это вредно для здоровья. Поэтому вычищаю дом пылесосом и делаю влажную уборку.

Оксана Соколова: «Даже зимнюю обувь из шерсти можно носить без носков и чулок». Фото автора

— В марлевой повязке работаете?

— Нет, мне в ней тяжело дышать.

— Как находите заказчиков?

— Я регулярно участвую в выставках авторских вещей, где и нахожу покупателей. Нужно понимать, что на такие выставки приходят люди, которые ищут неординарные одежду, обувь, аксессуары. Это, говоря языком маркетологов, моя целевая аудитория. А еще заказчики находят меня через Интернет.

— Среди них есть иностранцы?

— Да, довольно много клиентов из-за рубежа: Соединенных Штатов, Канады, Чехии, Германии, государств Прибалтики и Скандинавии, а также из ближнего зарубежья. К слову, в России классные войлочные изделия гораздо дороже, чем у нас.

— Изготовляете вещи по индивидуальным заказам?

— Конечно. Обсуждаем с клиентом фасон, цвет, я провожу замеры, чтобы сапожки или туфельки идеально сидели на ноге.

В остальных случаях люди по фотографиям выбирают себе обувь из созданного мной модельного ряда.

— Делаете обувь для взрослых и детей?

— Пока только женскую и мужскую.

— У вас много конкурентов?

— Нет, в Киеве мастеров валяных изделий немного. Мы все знакомы друг с другом, у нас сложились хорошие отношения (делить нам нечего — у каждого своя клиентура, ниша на рынке), периодически устраиваем посиделки.

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