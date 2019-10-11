«Я сделала на заказ уже 150 тортов, и все — разные»: как киевлянка наладила дома успешный бизнес

Житейские истории

— Мой бизнес по изготовлению на заказ тортов и зефира начался с… разочарования работой нескольких домашних кондитеров, — говорит киевлянка Алина Смирнова. — Поэтому и решила, что впредь буду печь сама. Уверенность в том, что мне это под силу, придал пример мужа: он нашел в Интернете рецепт и сделал хороший торт на день рождения своей мамы. Стала читать в соцсетях блог известного кондитера Андрея Рудькова. Один из его любимых тортов называется «На раз, два, три». Это когда смешиваешь все ингредиенты. Попробовала сделать — получился торт, который всем очень понравился. Начала посещать мастер-классы. У меня, кстати, уже одиннадцать дипломов об их успешном окончании. Торты получались все лучше и лучше. Я выкладывала фотографии лакомств в соцсетях, на праздники дарила выпечку друзьям и знакомым. Известно, что сарафанное радио — лучшая реклама. Обо мне стали говорить как о мастере. Люди просили сделать для них торт на заказ. Поначалу отказывалась, ведь у меня двое детей — сын и дочка. А когда два года назад свекровь вышла на пенсию и смогла уделять внукам больше времени, чем раньше, я стала брать заказы. Знаете, по образованию я дизайнер интерьеров, поэтому прежде представить себе не могла, что с огромным интересом займусь кондитерским делом. Для многих женщин мой опыт будет интересен тем, что я работаю на дому. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как вынужденная переселенка из Донецка Наталья Райковская организовала бизнес по выпеканию необычных пряников.

«На создание торта уходит три дня»

— Помните первый торт, который вы изготовили на заказ?

— Конечно, — отвечает Алина Смирнова. — Это был шоколадный тортик с вишней на день рождения мальчика. С дизайном мама ребенка мне предложила определиться самой. Для творческого человека это то, что нужно. У меня тогда была идея сделать торт, украшенный горкой из попкорна. Воплотила свою задумку в этом заказе. Выложила горку отдельно на специальной дощечке. Скрепила попкорн карамелью. Получившуюся конструкцию украсила паутинкой из карамели. Заказчица и дети были в восторге.

— Сколько времени в среднем уходит на изготовление одного торта?

— Три дня. Можно сделать и за два, но тогда придется нарушать технологию. А я ее четко придерживаюсь. Почему нужно столько времени? Представьте, я приготовила в духовке бисквитные коржи для торта. Когда они остынут, их следует как минимум на восемь часов поместить в холодильник. То же самое и с начинкой — она должна продолжительное время побыть на холоде. Затем готовый торт хранится в холодильнике в течение пяти часов. После этого он приобретает насыщенный вкус, коржи как следует пропитываются. Если в изделии есть орехи, они тоже насыщаются влагой, становятся гораздо более вкусными.

Чтобы торт приобрел насыщенный вкус, на его изготовление надо потратить три дня

— У вас большой ассортимент?

— Да. Я уже сделала на заказ около 150 тортов, ни одного повтора в моей практике еще не было. Другое дело, что есть около десяти базовых рецептов, на основе которых создаю авторские вариации. Конечно, все нюансы согласовываю с клиентами.

— При выборе дизайна тортов учитываете возраст детей, для которых они предназначаются?

— Конечно. Предположим, готовила торт семилетнему имениннику. Решили с его мамой, что украшу изделие фигурками динозавров. Для ребенка трех-четырех лет они должны быть мультяшными — с большими глазками. А для семилетних детей динозавров следует делать реалистичными.

Тут важен еще один момент. Существует линейка тортов, в которых используются сыры, например, горгонзола. Если заказывают один из таких тортов и я знаю, что за столом будут дети, то предлагаю клиентам уменьшить содержание пикантного сыра с плесенью, иначе торт малышам может не понравиться.

— Какие торты чаще заказывают для женщин, а какие — для мужчин?

— Для мужчин просят сделать угощение с шоколадной начинкой, для женщин — с ягодной. Кстати, в прошлом году очень популярным был торт с начинкой из малины, розы и лайма. Его заказывали чуть ли не до середины зимы. Замечу, что хотя тортов с этой начинкой довелось сделать много, они отличались и по внешнему виду, и по составу.

По словам Алины, для мужчин обычно заказывают торт с шоколадной начинкой, для женщин — с ягодной

— Существуют сезонные торты?

— В общем-то, да. Ведь в холодное время года сложно найти многие свежие ягоды. И все же заказчики хотят, чтобы зимой на торте были свежие клубника, голубика… Я иду навстречу таким пожеланиям. Неоднократно в поисках коробочки тех или иных ягод объездила чуть ли не пол-Киева.

Кстати, цена на все мои торты, независимо от начинки, не меняется круглый год. Сейчас она составляет 600 гривен за килограмм. Бывают срочные заказы, ради которых приходится полночи не спать. Их выполнение обходится дороже процентов на 15—20.

«Зачастую сама развожу заказы»

— Для выполнения заказов вам пришлось покупать второй холодильник?

— Конечно. Торты и их ингредиенты не должны храниться в одном холодильнике с мясом, колбасой, супом, борщом и другими «посторонними» продуктами. Кроме холодильника приобрели стационарный миксер. На нем гораздо лучше, чем на обычном ручном, замешивается тесто для бисквитов, масса для зефира. Пока мой парк кондитерской техники неполный: предстоит обзавестись конвектоматом (духовкой с конвекцией) и особым морозильником для так называемой шоковой (при температуре минус 32 градуса) заморозки ягод и муссов. С этой техникой я смогу сократить время изготовления некоторых тортов до одного дня без ущерба их качеству.

Этот торт с лаймом, малиной и розой Алина приготовила дочке на день рождения

— Муку, фрукты, масло и другие ингредиенты для своих кулинарных изделий закупаете оптом?

— Как правило, да. Так получается дешевле. Еще одно из преимуществ покупок оптом в том, что товар тебе могут привезти из магазина на дом.

— Как решаете вопрос с доставкой заказов?

— Зачастую развожу их сама. Для этого мне нужен водитель. Дело в том, что торт — конструкция нежная. От постоянных торможений при перевозке может частично повредиться. Поэтому в дороге ему нужна особая амортизация. Ее обеспечиваю я — держу торт в руках. Поэтому за рулем должен быть кто-то другой. Развожу заказы либо с мужем на нашей машине, либо на такси. Кстати, особенно уязвимы высокие свадебные торты. Один такой я везла недавно в час пик. Можете представить, как я намучилась, пока доставила его.

— Украшаете свои изделия фигурками людей или иными скульптурками?

— Фигурки из сахарной мастики я заказываю у мастера, который специализируется на их изготовлении. Кстати, при необходимости таким мастерам под силу сделать скульптурки с портретным сходством конкретного человека. Торты с такими фигурками зачастую заказывают на дни рождения звезд.

А еще у меня есть мастерица, которая занимается изготовлением цветов из сахарной мастики. Это работа для усидчивых. Я же люблю быть в движении.

— У вас есть собственная узнаваемая упаковка?

— Пока нет. Конечно, хочется ее иметь, разместить на ней мои инициалы, но заказывать такие коробки очень дорого, ведь нужно брать партию — не менее пяти тысяч штук. Мне так много не нужно. Поэтому покупаю стандартную упаковку и прикрепляю свои бирки.

— Семью часто балуете тортами?

— Этот вопрос мне приходилось слышать несчетное количество раз. Мол, раз занимаюсь кондитерскими изделиями, то мои дети и муж едят их чуть ли не каждый день. На самом деле это не так — балую родных тортиками только по праздникам.

— Знаю, что существует мода на те или иные кондитерские изделия. Что в тренде сейчас?

— Торты «Наполеон» и медовик.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить в домашних условиях ягодного зефир, модное сейчас пирожное «Киевский каштан», яблочную и сливовую пастилу и ароматные булочки с корицей.

Фото предоставлены Алиной СМИРНОВОЙ

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