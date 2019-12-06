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Стало известно, какие подарки получат дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество, и какая у них елка (фото)

Стало известно, какие подарки получат на это Рождество старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Близкий к королевской семье источник издания Closer сообщил, что четырехлетняя принцесса Шарлотта, которая разделяет страсть своей прабабушки Елизаветы II к лошадям, просила подарить ей пони. Однако ее отец выступил против этого. Уильям считает, что Шарлотта еще слишком мала. Возможно, родители рассмотрят эту возможность на будущий год. На этот раз принцессе приобрели игрушечный набор «Школа верховой езды» — с фигурками лошадей, домиками-конюшнями и всеми аксессуарами. Ей также вручат детский музыкальный автомат-караоке. Известно, что внучка королевы любит танцевать и петь.

Принц Джордж также получит подарки по своему вкусу. Шестилетний первенец Кейт и Уильяма всерьез увлекается теннисом. Он попросил новую теннисную ракетку, а также настольный футбол.

Джордж и Шарлотта получат также еще один подарок на двоих. Это набор для кулинарии. Оба любят помогать маме готовить, а также устраивать на кухне беспорядок.

Что получит на второе в его жизни Рождество самый младший член семьи, полуторагодовалый принц Луи, источник не сообщил.

Во время своего состоявшегося на днях визита на ферму в графстве Бакингемшир, где выращивают рождественские елки, Кейт Миддлтон, как пишет издание Express, также рассказала хозяину фермы Роджеру Биллу, какое дерево установили в Кенсингтонском дворце. По словам герцогини Кембриджской, они с мужем считают лучшим выбором для этой цели пихту Нордмана или пихту кавказскую. Она прекрасно стоит в помещении, не осыпается и очень приятно пахнет. Обычно рождественскую ель устанавливают во дворце уже в первых числах декабря.

Пихту Нордмана ранее уже установили также в королевском Виндзорском замке

В этом году Кембриджи встретят Рождество в Сандрингеме — вместе с королевой и прочими членами семьи, за исключением Меган Маркл и принца Гарри, которые предпочли провести этот праздник отдельно, вместе с матерью Меган, афроамериканкой Дорией Рэгленд. За это решение, как писали ранее «ФАКТЫ», их раскритиковал музыкант Род Стюарт.

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