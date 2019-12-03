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Королева Великобритании Елизавета II устроила в Букингемском дворце прием в честь 70-летия НАТО, который посетили лидеры стран-участниц альянса, в том числе президент США Дональд Трамп. В Лондоне 3 декабря открылся двухдневный юбилейный саммит НАТО, на который Трамп и его супруга Мелания прилетели накануне.

На приеме присутствовали высокопоставленные члены королевской семьи, включая саму королеву, ее старшего сына и наследника принца Уэльского Чарльза, его жену Камиллу, герцогиню Корнуольскую, младшего сына монархини принца Эдварда с женой Софи и дочь Ее Величества принцессу Анну. Королева (слухи о смерти которой накануне распространили в сети какие-то шутники) выглядела прекрасно в костюме зеленых тонов.

Королева, принц Чарльз и Камилла принимают премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Звездой вечера стала герцогиня Кембриджская Кэтрин. Как сообщает Daily Mail, 37-летняя герцогиня выбрала наряд ярко-зеленого цвета. Волосы ее были распущены. Образ завершал эффектный макияж. Кейт Миддлтон явилась на банкет в одиночестве, поскольку ее супруг принц Уильям находится сейчас в официальной поездке по Кувейту и Оману, которая завершится 4 декабря. В список гостей королевой не был включен также ее средний сын принц Эндрю, репутация которого оказалась подмоченной в связи со скандалом из-за его связей с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.

Отсутствовали также герцог и герцогиня Сассекские. Меган Маркл и принц Гарри взяли шестинедельный отпуск, в ходе которого временно не принимают участия в официальных мероприятиях. Меган и Гарри, как стало известно, встретили День благодарения с матерью Маркл Дорией Рэгленд в США. Рождество они также планируют провести с Дорией, отклонив приглашение королевы на семейный праздник в Сандрингеме.

Во время своего прошлого визита, в июне этого года, Трамп также не встретился с «американской принцессой» Меган. Бывшая актриса избегает президента США, политику которого она ранее, еще до замужества с принцем, публично критиковала.

Первая леди США достойно конкурировала с дамами из королевской семьи. Первая леди США достойно конкурировала с дамами из королевской семьи. Мелания была в желтое накидке от Valentino стоимостью почти 6000 долларов, платье и туфлях цвета фуксии.

Ранее супруги Трамп выпили чаю вместе с принцем Чарльзом и Камиллой в их лондонской резиденции Кларенс-хаус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обвинительница принца Эндрю рассказала о сексе с сыном королевы Елизаветы.

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