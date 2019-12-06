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Украина

Махинации на 140 миллионов: преступная схема медиков и фармацевтов охватывала всю Украину

15:48 6 декабря 2019 429
Медик-взяточник
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция раскрыла факты подкупа медиков группой фармацевтических компаний. Ранее правоохранители выяснили, что в Киеве врачи брали дань с людей, которые нуждаются в трансплантации органов.

Пресс-служба Национальной полиции сообщает, что схема подкупа врачей была создана для увеличения продаж определенных лекарственных средств. За вознаграждение врачи медучреждений Киева и областей Украины выписывали пациентам те препараты, в увеличении реализации которых были заинтересованы фармкомпании. При этом деньги на финансирование находили благодаря уклонению от уплаты налогов — оформлялись фиктивные сделки с коммерческими структурами на услуги, которые в действительности не оказывались.

По предварительной информации, сумма предоставленных «вознаграждений» — 140 млн гривен. Проводится расследование обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в столичном Институте рака наживались на онкобольных пациентах.

Фото: ua. news

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