Лучшее фото из миллиона: одесситка победила в престижном фотоконкурсе в Германии

Культура и искусство

24-летняя украинка Екатерина Феллини получила престижнейшую международную премию EyeEm Awards на фестивале Berlin Photo Week в Германии. Ее работу «Тонкий эротизм» жюри признало лучшей в категории «Портрет», а сама Екатерина стала фотографом года. Теперь на девушку со всех сторон сыплются предложения о контрактах, съемках, семинарах и фотосессиях. С ней хотят сотрудничать популярные зарубежные издания, такие, например, как British Journal of Photography. А сама она продолжает искать источники вдохновения для будущих фоторабот, и планирует жить сразу на несколько стран. Историей успеха Екатерина Феллини поделилась с «ФАКТАМИ» в эксклюзивном интервью. Напомним, ранее стали известны победители конкурса на самые смешные фотографии дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

— Катя, вы украинка, но уже давно живете за границей. Расскажите о своем переезде в Польшу.

— Я одесситка. Переехала в Варшаву сразу после окончания Одесского национального университета им. Мечникова (международные отношения). В Польшу тоже поехала учиться, в Варшавскую школу фотографии и графического дизайна. Честно говоря, изначально не планировала остаться там, думала потом поехать еще западнее. Но в Варшаве впервые почувствовала, что я дома, на своем месте. Да, я часто скучаю по семье и близким друзьям, по украинскому и русскому языкам. Стараюсь по мере возможности приезжать домой и восполнять эту пустоту.

— Как давно вы увлеклись фотографией, и когда это из хобби превратилось в профессию?

— Фотографирую с самого детства. Меня всегда увлекал процесс фиксации момента, и я долго упрашивала дедушку дать мне его аппарат, чтобы сделать кадр. А в 7 лет мне наконец разрешили сделать первый снимок. Это была фотография мамы. Вскоре родители осознали, насколько мне интересно это дело, и купили первую «мыльницу». До 15 лет разными «мыльничками» я снимала все подряд: розы, растущие у моей бабушки, всех друзей, котов и родственников.

В 2010 году, на 15-й день рождения, я получила в подарок аппарат любительской линейки Canon, качество которого наконец позволило делать снимки на более высоком уровне. Тогда пошли мои первые заказы на портретные съемки, однажды я даже стала фотографом на небольшой, но прелестной свадьбе. Спустя пять лет в Одессе состоялась моя первая фотовыставка. В тот же период я начала сотрудничество с украинскими журналами La Boussole и Fish, которое продолжаю до сих пор.

— А теперь решили принять участие в фотоконкурсе EyeEm Awards в Германии. И сразу же выиграли!

— EyeEm — это фотографическая платформа, с которой я знакома уже несколько лет. Мне всегда импонировал их подход: выстраивание очень близких, даже дружеских отношений с пользователями ресурса. Еще задолго до нынешней победы на конкурсе, они не раз контактировали, созванивались, выпускали статьи и интервью со мной. EyeEm Awards — премия ежегодная, и в этом году была моя вторая попытка выиграть. В 2018-м я тоже вышла в финал, в категории Fashion Photographer, а в этом году удалось пройти на шажок дальше и победить, обойдя один миллион других работ.

— Почему выбрали тему эротизма для своих работ?

— «Тонкий эротизм» — проект, над которым я работаю уже более полутора лет, исследуя сексуальность, чувственность и невербальное общение. Эти работы наиболее точно отображают меня в данный момент, то, чем я вдохновляюсь и что изучаю. Я рада, что команда EyeEm смогла это прочесть и понять. Сама церемония была огромных масштабов.

За все время на Berlin Photo Week (а победителя EyeEm Awards награждают именно в рамках этого фестиваля) нашу локацию посетило более тридцати двух тысяч человек, не говоря уже о тех, кто смотрел онлайн-трансляцию. Это был мой первый и очень волнительный опыт общения на сцене с такой огромной аудиторией.

— Какие карьерные перспективы открыла перед вами награда EyeEm Awards и звание лучшего фотографа года?



— После победы я начну жить на два города, это Варшава и Берлин. В течение всего года буду тесно сотрудничать с командой EyeEm, работать над всевозможными проектами: от лекций и мастер-классов до контрактов и съемок. Ближайшее мероприятие — мастер-класс по портретной съемке в январе, который состоится в Берлине. Кроме того, я теперь явлюсь послом и представителем платформы EyeEm, а также компании Skylum.

— О чем мечтаете в творческом плане?

— Хочу по максимуму использовать тот запал, который горит внутри еще с начала осени. Это для меня всегда была очень освежающая, отрезвляющая и дающая энергию пора. Если конкретно, то планирую осуществить давнюю мечту — издать первую фотокнигу, которая подытожит длительный этап работы над тонким эротизмом. Ну и фотографировать, искать дальше. Я стараюсь не зацикливаться на достигнутом, на победе в конкурсе. Хочу просто рационально использовать этот уникальный шанс, продолжать расти и осуществлять задуманное.

Справка. EyeEm Awards — ежегодная международная премия которой награждают лучших фотографов, начиная с 2015 года. EyeEm Awards включает 10 категорий: Минималист, Креатив, Архитектор, Фотожурналист, Гурман, На свежем воздухе, Уличный фотограф, Путешественник, Мобильный фотограф и Портретист.

Напомним, американка попыталась сделать эффектное селфи с осьминогом для фотоконкурса, но что-то пошло не так.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская короткометражка получила на престижном фестивале Кино и сценария в Лос-Анджелесе премию как лучший фильм экспериментального жанра.

А анимационный фильм «Любовь» украинского режиссера Никиты Лыськова получила награду в номинации «Выбор жюри» на Пекинском международном кинофестивале Feinaki Beijing Animation Week.

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