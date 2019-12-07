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Небольшие, но по 120 тысяч: в США продали два банана по баснословной цене (фото)

3:28 7 декабря 2019 32
Бананы
Инф. «ФАКТОВ»

В американском городе Майами, где обзавелся недвижимостью певец Валерий Леонтьев, произошло необычное артсобытие: художник Маурицио Каттелан продал две части инсталляции «Комик» — прикрепленные скотчем к стене бананы из супермаркета — по цене 120 тысяч долларов за штуку.

Об этом пишет The New York Post.

Бананы раскупили мгновенно, а на третий претендуют уже две галереи. Все три элемента инсталляции сопровождаются авторскими сертификатами — без них бананы не имели бы художественной ценности. Неизвестно, однако, что будет с инсталляцией, когда испортятся бананы — возможно, они как вино с возрастом только подорожают.

Издание уточняет, что инсталляция была представлена на ярмарке Art Bassel. По словам Каттелана, идею с бананами он вынашивал примерно год. Сначала это были фигуры из бронзы или резины, но потом художник остановился на обычных бананах.

«Где бы я не путешествовал, я везде оставлял по банану на стене, — сказал Каттелан. — Но я не знал как закончить работу… До тех пор, пока однажды не сказал себе после сна: „Банан должен оставаться бананом“».

Каттелан подчеркнул, что несмотря на название, его инсталляция — не шуточная. Он сказал, что продумал в ней каждую деталь: от формы фрукта до угла, под которым он был приклеен к стене.

Его поддержал владелец французской галереи современного искусства Эммануэль Перротен, который заявил, что в инсталляции художник превратил бананы в «средство выражения и восхищения». Он отметил, что бананы — «символ международной торговли, который одновременно имеет двойной смысл и может быть предметом для юмора».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что необычные виды искусства популярны и в Украине. Так, пенсионерка из Киева вяжет маленьких мягких зверушек и птиц. Изделия, изготовленные техникой амигуруми (японское искусство вязания спицами или крючком), у женщины заказывают люди из разных городов страны.

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