«Вязание игрушек вернуло меня к жизни»: как хобби стало для пенсионерки источником заработка

Украина

Пенсионерка из Киева вяжет маленьких мягких зверушек и птиц. Изделия, изготовленные техникой амигуруми (японское искусство вязания спицами или крючком), у женщины заказывают люди из разных городов Украины. 65-летняя Нина Мащенко давно вязала крючком, но после выхода на пенсию хобби стало для нее еще и источником заработка. Читайте также: «Мои ожерелья стали призами на конкурсе красоты в США»: украинка создает авторские украшения (фото)

Нина Михайловна рассказала, что раньше вязала для близких свитера и кардиганы. А первую игрушку сделала всего полгода назад для внучки.

— Идея связать игрушку пришла спонтанно, — рассказала «ФАКТАМ» Нина Мащенко. — Мы были на ярмарке, где внучке очень понравилась одна вязаная игрушка. Мы ее купили, и мне вдруг пришла в голову мысль, что я и сама могла бы связать что-то похожее. Решила попробовать. Вернувшись домой, открыла Youtube, нашла видеоролики о вязке амигуруми и довольно быстро смогла связать маленькую кошечку. Внучка, которой я тут же ее подарила, пришла в восторг. А мне самой настолько понравилось, что решила связать что-нибудь еще.

Нину Михайловну так увлек процесс, что игрушек становилось все больше и больше.

Пенсионерка создает вот таких милых зверушек

— Я совершенствовалась, — продолжает женщина. — Изучала, какие нитки лучше покупать, читала множество рекомендаций. Связанные игрушки раздавала внукам и племянникам. А потом дочка предложила выставить фотографии моих игрушек в Instagram. Вдруг кто-то заинтересуется и захочет купить? Лишняя копейка не помешает, тем более что пенсия у меня совсем небольшая. А сам процесс приносит удовольствие.

Заказы вдохновили меня еще больше. Получая их, тут же бегу в магазин за нитками и начинаю вязать. Вот за сегодня связала уже три совы. Каждый день просыпаюсь в семь часов утра, пью кофе и тут же принимаюсь за работу. Мое занятие мне нравится. Наверное, вязала бы и по ночам. Но уже не позволяет здоровье — у меня плохое зрение, катаракта, поэтому глазам нужен отдых.

Нина Михайловна больше сорока лет проработала медсестрой. Долгое время была сестрой-анестезистом в Национальном институте рака.

— Я родом из Луганска, — говорит Нина Михайловна. — Оттуда в свое время уехала на Северный Кавказ, где работала анестезистом в районной больнице. Там иногда приходилось дежурить и без врача… В таких условиях приобретаешь большой опыт. Потом устроилась в Институт рака в Киеве. Это было очень тяжело — как физически, так и морально. Помню, как заведующая говорила: «Или плачем и увольняемся, или работаем. Третьего не дано». Я работала.

Последние десять лет работала в медпункте предприятия, которое подчиняется Министерству энергетики. Год назад вышла на пенсию, и у меня началась депрессия. Было очень скучно, не знала, чем себя занять. Уехала на какое-то время к сестре, но не помогло. А теперь эти игрушки буквально вернули меня к жизни. Все эти совы и мышки мне очень дороги. И я рада, что они кому-то дарят улыбку. А у детей в нашей семье теперь нет недостатка в игрушках — не успевают они что-то захотеть, как бабушка тут же свяжет.

С изделиями Нины Михайловны можно ознакомиться на странице в Instagram, которую ведет ее дочь Ирина: amigurumi.t.o.y.s

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