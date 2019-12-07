Украина

Денег пока не будет: ЕС выдвинул Украине два дополнительных условия для получения транша

Несмотря на обещание о перспективах вступления Украины в ЕС, Еврокомиссия не намерена выделять нашей стране средства без выполнения ею определенных обязательств.

Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейского пути в Латвии, передает УНН

«С 2014 года Украина получила в целом 3,3 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дает „двойной дивиденд“. Кроме предоставления крайне необходимой финансовой поддержки, политические условия, связанные с этими выплатами, служат катализатором многих реформ. Украина уже выполнила почти сто из этих условий», — сказал Домбровскис.

По его словам, кроме программ макрофинансовой помощи, ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали значительные суммы на поддержку Украины — более 14 млрд евро, и до тех пор, пока Украина будет продолжать идти своим нынешним путем реформ, ЕС будет продолжать оказывать такую поддержку.

Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины, уверен вице-президент Еврокомиссии, находится на верном пути — ее стоимость составляет 1 млрд евро.

Однако остаются невыполненными два условия. Первое — принятие Радой во втором чтении закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Другой вопрос касается осуществления нерешенных вопросов в системе проверки деклараций об активах.

Он добавил, что выделение средств также зависит от прогресса в осуществлении программы МВФ.

«Я надеюсь, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто в ближайшее время. В этом контексте: мы поддерживаем мнение МВФ о важности независимости центральных банков, обеспечение финансовой стабильности и необходимости минимизации бюджетных расходов на урегулирование несостоятельности банков», — сказал Домбровскис.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Госбюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание долга. По ее словам, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним путем размещения гривневых ОВГЗ и постепенному удешевлению госдолга путем снижения процентных ставок по ОВГЗ.

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