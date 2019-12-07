- 06:23 Все запутано: сменившая пол экстрасенс Джулия Ванг решила стать певицей в образе певца
- 05:46 Вера Брежнева устроила эротическое шоу на сцене
- 05:27 Что обещают звезды: гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака
- 05:19 День ангела Екатерины: красивые открытки, поздравления и смс
- 04:55 Денег пока не будет: ЕС выдвинул Украине два дополнительных условия для получения транша
- 04:47 Гончарук рассказал, когда будет обновлено Соглашение об Ассоциации с ЕС
- 03:28 Небольшие, но по 120 тысяч: в США продали два банана по баснословной цене
- 02:55 Зеленский рассказал, когда можно будет провести местные выборы в ОРДЛО
- 02:44 "Комахи України" признаны «самыми красивыми почтовыми марками мира»
- 01:50 Игрушки на миллионы евро от Chanel и Louis Vuitton: стало известно, как выглядит самая дорогая елка в мире
- 01:23 Готов поддержать Зеленского: Вакарчук сделал резонансное заявление о переговорах в Париже
- 00:55 "Отмороженная": в Испании "откачали" женщину, сердце которой остановилось на 6 часов в горных снегах
Денег пока не будет: ЕС выдвинул Украине два дополнительных условия для получения транша
Несмотря на обещание о перспективах вступления Украины в ЕС, Еврокомиссия не намерена выделять нашей стране средства без выполнения ею определенных обязательств.
Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейского пути в Латвии, передает УНН
«С 2014 года Украина получила в целом 3,3 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дает „двойной дивиденд“. Кроме предоставления крайне необходимой финансовой поддержки, политические условия, связанные с этими выплатами, служат катализатором многих реформ. Украина уже выполнила почти сто из этих условий», — сказал Домбровскис.
По его словам, кроме программ макрофинансовой помощи, ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали значительные суммы на поддержку Украины — более 14 млрд евро, и до тех пор, пока Украина будет продолжать идти своим нынешним путем реформ, ЕС будет продолжать оказывать такую поддержку.
Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины, уверен вице-президент Еврокомиссии, находится на верном пути — ее стоимость составляет 1 млрд евро.
Однако остаются невыполненными два условия. Первое — принятие Радой во втором чтении закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Другой вопрос касается осуществления нерешенных вопросов в системе проверки деклараций об активах.
Он добавил, что выделение средств также зависит от прогресса в осуществлении программы МВФ.
«Я надеюсь, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто в ближайшее время. В этом контексте: мы поддерживаем мнение МВФ о важности независимости центральных банков, обеспечение финансовой стабильности и необходимости минимизации бюджетных расходов на урегулирование несостоятельности банков», — сказал Домбровскис.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Госбюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание долга. По ее словам, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним путем размещения гривневых ОВГЗ и постепенному удешевлению госдолга путем снижения процентных ставок по ОВГЗ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!