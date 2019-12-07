Не по-зимнему тепло: синоптики дали прогноз на выходные

Украина

Синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая как для зимы погода, и этот тренд продлится вплоть до вторника, 10 декабря. Напомним, ранее синоптики заявили, что с 8 декабря в Украину придут снегопады и дожди с мокрым снегом.

В субботу, 7 декабря, средняя дневная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 1 до 3 градусов тепла, при этом в Николаевской области ожидается до 9 градусов выше нуля, а в Симферополе — до плюс 8 градусов.

Дожди в субботу возможны на западе страны — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.

В воскресенье, 8 декабря, температура воздуха может даже повыситься — до 3−5 градусов выше нуля, однако дожди захватят уже и Хмельницкую область. В Киеве воскресенье обещает быть ясным, ночью возможны заморозки до минус 1 градуса, а днем ожидается 3−5 градусов тепла.

Новая неделя начнется 9 декабря с тех же 3−5 градусов тепла, при этом дождливо будет уже и в Черновицкой области. Температура на юге страны составит 5−7 градусов выше нуля, на востоке — 2−4 градуса. В Киеве сохранится ясная погода, без осадков.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» народные синоптики считают, что во второй декаде декабря в Украине ожидают и оттепели, и морозов до минус двенадцати градусов. А синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре.



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