- 13:50 Нормандский формат: в сети запустили флешмоб "Давите на Путина"
- 13:33 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 13:23 Для возвращения "ПриватБанка" прежним владельцам нет никаких оснований, — Гончарук
- 13:09 Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
- 13:03 Коболев останется: Гончарук внес ясность в ситуацию вокруг смены главы "Нафтогаза"
- 13:00 Сам по себе Зеленский — не марионетка Коломойского, но им управляют через окружение, — эксперт
- 12:47 Валяную обувь полезно носить на босу ногу: как киевлянка наладила успешный бизнес
- 12:41 Герус – манипулятор, распиаренный им законопроект 2233 сохраняет импорт электроэнергии из России, — эксперт
- 12:25 "Такими темпами понадобится 40 лет": эксперт заявил, что перевооружение ВСУ практически остановлено
- 12:16 В топ-10: букмекеры оценили шансы сборной Украины выиграть Евро-2020
- 12:10 Руис – Джошуа: прогнозы букмекеров на бой-реванш за четыре чемпионских пояса в супертяжах
- 11:56 Непорочное зачатие Девы Марии: что это за праздник и как его отмечают
Для возвращения "ПриватБанка" прежним владельцам нет никаких оснований, — Гончарук
Государственный Приватбанк не будет возвращен своим прежним владельцам. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка», — заявил он, пишет РБК-Украина.
По словам премьера, решение о передаче Приватбанка из управления Министерства финансов в прямое управление Кабмина было чисто техническим. Гончарук опроверг мнение, что это была перестраховка на случай проигрыша в суде.
«Это операционное, техническое решение, политического подтекста здесь точно нет», — заявил премьер.
Он подтвердил, что вопрос Приватбанка является ключевым на переговорах с МВФ и в данный момент идет работа над изменениями в законодательство, которые запретят возврат экс-владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными.
«НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего», — заявил Гончарук.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Международный валютный фонд временно отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!