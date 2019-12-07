Для возвращения "ПриватБанка" прежним владельцам нет никаких оснований, — Гончарук

Политика

Государственный Приватбанк не будет возвращен своим прежним владельцам. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка», — заявил он, пишет РБК-Украина.

По словам премьера, решение о передаче Приватбанка из управления Министерства финансов в прямое управление Кабмина было чисто техническим. Гончарук опроверг мнение, что это была перестраховка на случай проигрыша в суде.

«Это операционное, техническое решение, политического подтекста здесь точно нет», — заявил премьер.

Он подтвердил, что вопрос Приватбанка является ключевым на переговорах с МВФ и в данный момент идет работа над изменениями в законодательство, которые запретят возврат экс-владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными.

«НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего», — заявил Гончарук.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Международный валютный фонд временно отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».

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