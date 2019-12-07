Украина

После трагического ДТП в Николаеве таксисты перекрыли движение по мосту через Южный Буг (видео)

Вечером 7 декабря несколько десятков автомобилей такси заблокировали движение по мосту через Южный Буг (Варваровскому). Таксисты поставили свои авто поперек проезжей части с обеих сторон моста, соединяющего основную часть Николаева с микрорайоном Варваровка. Автомобили оперативных служб, скорой помощи и рейсовые автобусы с пассажирами протестующие пропускали.

Причиной столь решительного протеста таксистов стало ДТП, которое произошло в ночь на 7 декабря в Корабельном районе: автомобиль «Лексус» на высокой скорости выехал на встречную полосу, где лоб в бол столкнулся с такси «Дэу Ланос». В результате ДТП таксист и пассажир, ехавшие в «Ланосе», погибли на месте происшествия.

Особый гнев николаевских таксистов вызвало то обстоятельство, что водитель «Лексуса» не был сразу взят под стражу. И хотя водитель этот задержан в порядке ст. 208 УПК, таксисты все же приняли решение перекрыть мост из-за неуверенности, что виновник понесет наказание.

По информации издания «Преступности. НЕТ», вероятный виновник аварии — 21-летний студент Национального университета кораблестроения им. Адмирала Макарова. Он находился за рулем машины, в которой в качестве пассажиров ехали ее владелец со своей девушкой. Все возвращались после отдыха в ресторане. Поскольку хозяин машины был нетрезв, попросил сесть за руль товарища. После случившегося всех троих госпитализировали.

Мост был полностью перекрыт более часа, пока к протестующим не приехал глава Николаевской области Александр Стадник. Он пообещал, что возьмет расследование под контроль. После беседы таксисты разблокировали проезд.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, водителю «Лексуса» сообщено о подозрении, он находится в больнице под стражей.

Напомним, в июне в селе Котлярово под Николаевом произошла драка между таксистами и местными жителями. С обеих сторон участие в ней приняли около 150 человек.

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