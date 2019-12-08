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Протесты на Майдане: в центре Киева уже собираются сотни людей (эксклюзивные фото)
В воскресенье, 8 декабря, на Майдан Независимости в Киеве начинают приходить граждане, которые ранее анонсировали протестную акцию накануне «нормандского саммита» 9 декабря.
Перед встречей президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным украинцы хотят напомнить власти о «красных линиях» по Донбассу.
Пока что людей не очень много. Они общаются, пьют кофе, разговаривают. Все проходит мирно.
На Аллее Героев Небесной Сотни
На Майдане появились флаги украинских националистов.
«ФАКТЫ» будут следить за ходом акции и опубликуют видео с Майдана Независимости.
Безопасность и правопорядок во время акции будут обеспечивать сотни правоохранителей.
Фото Сергея Тушинского
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