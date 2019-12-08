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Происшествия

Зверское убийство отверткой под Ровно: парень лишил жизни пенсионера из-за денег

23:21 8 декабря 2019 41
Убил отверткой
Инф. «ФАКТОВ»

Под Ровно, где на днях из окна при невыясненных обстоятельствах выпала мать троих детей, произошла новая трагедия: 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

Согласно информации правоохранителей, им поступило сообщение о том, что в селе Перемиловка находится тело хозяина дома без признаков жизни.

Было установлено, что около 11:00 утра в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане — 42-летняя женщина со своим сыном и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего молодого человека, возникла ссора. Парень взялся бить хозяина руками, а острым предметом, который попал под руку, нанес множественные удары по телу пенсионера. Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала.

Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А потом вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования полицейские будут назначать соответствующие экспертизы, а также устанавливать орудие преступления — с места происшествия изъята отвертка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Бахмуте на Донетчине простились с 36-летним волонтером Артемом Мирошниченко, умершим в больнице 5 декабря от полученных травм, которые нанесли ему местные подростки. На волонтера, который шел домой по вечернему Бахмуту, напали 29 ноября. Мужчину без сознания на обочине дороги обнаружила киоскер ближайшего киоска, которая оказалась соседкой семьи Артема. Она и сообщила о несчастье его родителям.

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