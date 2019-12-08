Зверское убийство отверткой под Ровно: парень лишил жизни пенсионера из-за денег

Происшествия

Под Ровно, где на днях из окна при невыясненных обстоятельствах выпала мать троих детей, произошла новая трагедия: 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

Согласно информации правоохранителей, им поступило сообщение о том, что в селе Перемиловка находится тело хозяина дома без признаков жизни.

Было установлено, что около 11:00 утра в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане — 42-летняя женщина со своим сыном и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего молодого человека, возникла ссора. Парень взялся бить хозяина руками, а острым предметом, который попал под руку, нанес множественные удары по телу пенсионера. Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала.

Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А потом вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования полицейские будут назначать соответствующие экспертизы, а также устанавливать орудие преступления — с места происшествия изъята отвертка.

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