Гончарук прокомментировал ситуацию с предстоящим отопительным сезоном

Украина

Анонсировавший на днях обновление Соглашения об Ассоциации с ЕС премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию в энергетической сфере страны в связи с возможными перебоями поставок газа из РФ.

В частности, глава правительства заверил, что Украина обеспечена энергоресурсами — газом и углем, которых должно хватить на отопительный сезон 2019−2020 годов, пишет ТСН.

«Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, про эту зиму не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не грозило в ближайшее время», —отметил Гончарук.

Он также рассказал о переговорах с Россией относительно заключения нового контракта по транзиту российского газа по территории Украины в Европу. Действие нынешнего контракта заканчивается в конце 2019-го.

«У нас продолжаются трехсторонние переговоры. Это совершенно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию — нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе»,— пояснил глава правительства.

Напомним, что 13 декабря — последний критический срок для подписания соответствующего договора, чтобы он начал действовать с 1 января 2020 года. Действие нынешнего договора, который был подписан 10 лет назад, истекает 31 декабря 2019-го.

Предложение Москвы — обнулить все судебные требования. В то же время Киев не согласен, ведь в судах уже выиграл 3 млрд долларов и подал исков еще почти на 12 млрд долларов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что для транзита российского газа в Европу Украина должна в сжатые сроки сертифицировать оператора газотранспортной системы. В то же время для бронирования мощностей для транзита газа нужны определенные сроки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины поддерживает корпоративную реформу, а на позициях руководителей крупных государственных компаний хотело бы получить людей, которые прошли конкурсный отбор. Это касается десятков компаний, включая НАК «Нафтогаз Украины», относительно которого всегда была отдельная политика. Он подчеркнул, что на данный момент в отношении «Нафтогаза» не может быть речи о каких-либо кадровых решениях как минимум до завершения переговоров с РФ о транзите газа и до момента завершения анбандлинга.

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