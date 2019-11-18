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Шоу-бизнес

"Люблю потроллить": Шепелев ответил на выпад Кудрявцевой (видео)

17:03 18 ноября 2019 131
Дмитрий Шепелев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который впервые показал совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой, ответил на выпад коллеги Леры Кудрявцевой. Он записал видеообращение в Instagram, в котором искренне удивился бурной реакции телеведущей.

Дмитрий уверяет, что любит подшутить, особенно над самыми нелепыми сообщениями и комментариями о нем. При этом фамилию Кудрявцевой он не называет.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Шепелев намерен жениться. Телеведущий эту информацию не комментирует. Однако он показал первое фото с новой пассией и рассказал, что их с Катей познакомили дети. Сын Шепелева и покойной Жанны Фриске Платон и дочь Тулуповой от предыдущих отношений Лада ходили в один детский сад.

Одна из подписчиц в комментарии предположила, что Шепелев — гей. Тот ответил с издевкой: «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла».

На комментарий отреагировала Лера Кудрявцева, приняв его на свой счет. Ранее ходили слухи о том, что на самом деле ее роман с Сергеем Лазаревым является фиктивным. Мол, таким образом, певец прикрывает свою нетрадиционную ориентацию. Лера пригрозила, что может рассказать нечто нелицеприятное о Дмитрие, ее сдерживает только Платон.

Ответной реакции Леры на ответ Шепелева пока не последовало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Шепелев не собирается устраивать пышную свадьбу, а ограничится скромным торжеством в узком кругу.

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