- 18:02 У "Слуги народа" может не хватить голосов для окончательной отмены депутатской неприкосновенности, — нардеп
- 18:02 Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
- 17:47 В МВД России отчитались, сколько паспортов успели раздать украинцам на Донбассе
- 17:45 Елена Степаненко неожиданно отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей
- 17:44 В Киеве вновь сокращают режим работы трамваев и троллейбусов
- 17:35 Из колонии на Житомирщине снова сбежали заключенные: опубликованы фото
- 17:25 Встреча «нормандской четверки»: онлайн-видеотрансляция
- 17:20 Рвали флаги России и «ДНР»: в Париже полиция задержала протестующих участников АТО
- 17:19 Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс вошли в число номинантов на "Золотой глобус"
- 17:14 Землетрясение в районе Флоренции: повреждены старинные здания
- 17:02 Суп из черного ворона и голова селезня: Леся Никитюк отведала экзотические блюда в Китае
- 17:01 Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием
Рвали флаги России и «ДНР»: в Париже полиция задержала протестующих участников АТО
В понедельник, 9 декабря, в Париже ветераны АТО и представители Национального Корпуса организовали акцию — она была направлена против принятия на «нормандском саммите» решений, которые равнозначны капитуляции. Об этом сообщает УНН.
Активисты выступали против амнистии боевиков, а также против выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей с РФ. Затем участники акции демонстративно порвали флаги России и квазиреспублики «ДНР», после чего были задержаны французской полицией. Затем правоохранители отпустили задержанных ветеранов АТО.
Ранее сообщалось, что президента Украины Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце. Подробности встреч и переговоров в Париже — в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)».
Фото: France 3 Régions
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?