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Украина

Рвали флаги России и «ДНР»: в Париже полиция задержала протестующих участников АТО

17:20 9 декабря 2019 364
Полиция Франции
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 9 декабря, в Париже ветераны АТО и представители Национального Корпуса организовали акцию — она была направлена против принятия на «нормандском саммите» решений, которые равнозначны капитуляции. Об этом сообщает УНН.

Активисты выступали против амнистии боевиков, а также против выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей с РФ. Затем участники акции демонстративно порвали флаги России и квазиреспублики «ДНР», после чего были задержаны французской полицией. Затем правоохранители отпустили задержанных ветеранов АТО.

Ранее сообщалось, что президента Украины Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце. Подробности встреч и переговоров в Париже — в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)».

Фото: France 3 Régions

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