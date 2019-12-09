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Политика

У "Слуги народа" может не хватить голосов для окончательной отмены депутатской неприкосновенности, — нардеп

18:02 9 декабря 2019 214
У «Слуги народа» может не хватить голосов для окончательной отмены депутатской неприкосновенности,&nbsp;— нардеп
Инф. «ФАКТОВ»

Парламентское монобольшинство, скорее всего, может не собрать голосов для окончательной отмены депутатской неприкосновенности. Такое мнение высказал народный депутат от фракции «Голос» Андрей Осадчук. Напомним, о намерении внести изменения в законодательство с целью приведения его в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» спикер ВР Дмитрий Разумков заявил в программе «Свобода слова» еще в начале октября.

В комментарии #Буквам он сообщил о разговорах в кулуарах Рады о том, что у «слуг» есть «огромные проблемы с голосами».

По мнению депутата, это происходит потому, что в сентябре новоиспеченные Зе-депутаты не успели разобраться в законопроекте о снятии неприкосновенности, за который голосовали в первом чтении.

«Именно поэтому и голосовали в первый день работы Рады. Депутаты от монобольшинства быстро учатся и начинают хорошо осознавать все риски, которые связаны с депутатской неприкосновенностью», — считает Осадчук.

Он прогнозирует, что в случае, если Рада не успеет проголосовать в 2019 году за изменения к базовым законам, регламентирующим порядок задержания и ареста народных избранников, то депутатская неприкосновенность останется в сегодняшнем виде и в начале 2020 года.

«То, что парламентом уже отменен один абзац статьи 80 Конституции, никак не влияет на фактическую и юридическую неприкосновенность депутатов ВР. Убрав конституционную норму, мы совсем не убрали расшифровку в трех законах. А значит, 1 января все будет работать как и раньше и никто никого задерживать не сможет. Все вопросы Генпрокуратура будет вынуждена и дальше направлять Верховной Раде», — спрогнозировал соратник Вакарчука.

3 сентября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. За соответствующий законопроект проголосовали 373 нардепа.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон. А в сети обратили внимание на то, что решение об отмене депутатской неприкосновенности может быть обжаловано, поскольку принятие закона проходило с нарушением процедуры.

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