Разумков рассказал, когда Рада сможет окончательно отменить депутатскую неприкосновенность

Украина

Верховная рада Украины может в ближайшее время принять законопроект № 2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к Закону Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины», завершающий процесс отмены депутатской неприкосновенности. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в программе «Свобода слова».

«Сегодня (7 октября, — ред.) зарегистрирован законопроект, инициаторами которого являются 48 народных депутатов, который и направлен на этот аспект УПК. Это достаточно правильная позиция, когда мы эти статьи, связанные с народными депутатами, вынесли в отдельный законопроект. Он сегодня зарегистрирован», — заявил Разумков.

Он считает, Рада сможет принять данный законопроект через месяц.

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«Я думаю, что парламент поддержит эту инициативу и мы снимем любые манипуляции, которые есть», — добавил спикер.

Напомним, 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. В упомянутой статье Основного закона больше нет положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и что они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия на то парламента. Наряду с этим в статье есть положение о том, что парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети обратили внимание на то, что решение об отмене депутатской неприкосновенности может быть обжаловано, поскольку принятие закона проходило с нарушением процедуры.

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