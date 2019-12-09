Зеленский впервые встретился с Путиным (фото)

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита нормандской четверки впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед личной встречей Зеленский и Путин поочередно провели короткие двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча Зеленского и Путина состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. Публичного рукопожатия не было, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при встрече лидеры двух стран пожали друг другу руки.

Дальше началась четырехсторонняя встреча лидеров стран нормандской четверки. Как известно, на этом саммите Зеленский будет обсуждать с Путиным вопрос будущего Донбасса, а также газового транзита российского газа в ЕС через Украину.

Видео встречи Зеленского с Путиным смотрите здесь.

Все о саммите нормандской четверки читайте в материале «ФАКТОВ». Накануне встречи известный эксперт и блогер Алексей Арестович в разговоре с нашим изданием предположил, что от этой встречи будет зависеть будущее Зеленского как президента.

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