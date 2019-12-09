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Встреча Зеленского с Путиным: источник раскрыл детали переговоров по газу
Президент Зеленский и украинская делегация готовы к обсуждению «газового» вопроса на встрече лидеров «нормандской четверки», и собираются отстаивать необходимость заключения долгосрочного, 10-летнего контракта по транзиту российского газа по территории нашей страны. Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил источник, близкий к переговорному процессу.
Он подчеркнул, что именно с этой целью в состав украинской делегации включили министра энергетики Алексея Оржеля и исполнительного директора компании НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
Собеседники издания предположили, что итоговые позиции сторон после встречи Зеленского и Путина оформят документально.
Напомним, 28 ноября в Вене представители Украины и России обсудили возможность подписания транзитного договора по газу европейским правилам. По завершении консультаций исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «нулевой вариант» по решению газового спора, который Россия предлагает Украине, невозможен.
Подробнее о газовой двусторонней проблематике читайте в статье «ФАКТОВ» «Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина».
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