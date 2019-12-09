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Происшествия

В Одессе активисты устроили погром в ночном клубе, попавшем в скандал из-за концерта российского рэпера (видео)

22:55 9 декабря 2019 673
Концерт в клубе
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 9 декабря, в Одессе разгромили клуб «Палладиум», где накануне выступал российский певец в нарушение траура, объявленного по жертвам пожара в здании по улице Троицкой.

В сети появилось видео с места событий. Его выложил активист Демьян Ганул.

8 декабря в клубе состоялся концерт российского рэпера Моргенштерна, причем он со сцены неуважительно высказался о жертвах траура, назвав запрет развлекательных мероприятий показухой.

Эти слова возмутили одесситов, которые пришли к клубу, расписали стены нецензурной бранью и разбили мебель. Кроме того, они зажгли несколько файеров.

Масштабный пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой 4 декабря начался около 10:00 4 декабря. На данный момент известно как минимум о 12 жертвах пожара, среди которых — один спасатель. С ним в Одессе попрощались в понедельник, 9 декабря. Само здание выгорело полностью.

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