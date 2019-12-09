- 09.12 23:25 Зеленский встречается с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже
- 09.12 23:20 "Зрады нет": Аваков о переговорах Зеленского с Путиным
- 09.12 22:55 В Одессе активисты устроили погром в ночном клубе, попавшем в скандал из-за концерта российского рэпера
- 09.12 22:51 Это катастрофа: психолог указала на важный момент во встрече Зеленского с Путиным
- 09.12 22:25 Путин остался доволен переговорами с Зеленским
- 09.12 22:03 63 против 19: Генассамблея ООН приняла «крымскую» резолюцию, которая не понравилась России
- 09.12 21:55 Нормандская встреча: онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского и Путина
- 09.12 21:33 Встречу "нормандской четверки" прервали: названа причина
- 09.12 21:17 Войдем в Киев: Жириновский разразился угрозами в адрес Украины из-за встречи нормандской четверки
- 09.12 20:49 Парижскую встречу Зеленского с Путиным изобразили яркими фотожабами
- 09.12 20:40 Пожар в одесском колледже: фото изнутри полностью выгоревшего здания
- 09.12 20:16 Встреча Зеленского с Путиным: появились новые фото
В Одессе активисты устроили погром в ночном клубе, попавшем в скандал из-за концерта российского рэпера (видео)
В понедельник, 9 декабря, в Одессе разгромили клуб «Палладиум», где накануне выступал российский певец в нарушение траура, объявленного по жертвам пожара в здании по улице Троицкой.
В сети появилось видео с места событий. Его выложил активист Демьян Ганул.
8 декабря в клубе состоялся концерт российского рэпера Моргенштерна, причем он со сцены неуважительно высказался о жертвах траура, назвав запрет развлекательных мероприятий показухой.
Эти слова возмутили одесситов, которые пришли к клубу, расписали стены нецензурной бранью и разбили мебель. Кроме того, они зажгли несколько файеров.
Масштабный пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой 4 декабря начался около 10:00 4 декабря. На данный момент известно как минимум о 12 жертвах пожара, среди которых — один спасатель. С ним в Одессе попрощались в понедельник, 9 декабря. Само здание выгорело полностью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...