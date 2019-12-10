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Шоу-бизнес

"Вы обалдеете": Настя Ивлеева рассказала о беременности

9:31 10 декабря 2019 592
Настя Ивлеева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный блогер и ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева, которая ранее опровергла слухи о разводе с Элджеем, откровенно рассказала о беременности. Она предложила своим подписчикам в Instagram задать интересующие вопросы. Поклонники телеведущей не отличались тактичностью и прямо спросили о беременности, что вывело Ивлееву из себя.

«Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы. Например, к развитию, к построению бизнеса, да и вообще к огромному количеству вещей, которые делают нас счастливыми. И если человек не пришел к этому решению, о котором вы спрашиваете, значит, он к этому не готов. И очень глупо жить с позицией „если твоя подруга рожает, значит, тебе тоже срочно надо“, и уж тем более думать о каких-то возрастных историях», — ответила Настя о перспективе скоро стать мамой и пристыдила подписчиков за такие вопросы, назвав их бестактными.

Напомним, сейчас Ивлеева снимается в новом сезоне «Орла и Решки». Группа недавно побывала в Мексике.

«До выходных осталось всего полтора месяца! Держимся! Работаем!» — написала Настя под фото в сети. Она пожаловалась, что из-за частых путешествий она почти не видится с мужем. Иногда Элджей устраивает сюрпризы, появляясь на пару часов в городах, где останавливается Настя.

Недавно появились слухи о разводе пары. Однако Ивлеева категорически опровергла их.

«Мне нравится абсолютно все, что он делает, — рассказала Ивлеева. — Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива», — говорила Настя в интервью Дудю.

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