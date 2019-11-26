- 07:46 Две головы и три руки: женщина потеряла сознание, когда увидела, кого родила
- 07:43 Тараканов полное купе: сеть шокировало видео украинского поезда
- 07:32 Где смотреть онлайн «Мальме» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:31 Новые тренды в маникюре: термопокрытия
- 07:27 Сильные стрессы приводят к развитию рака
- 07:18 Небольшой минус и дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 06:58 Любовь жива: Элджей и Настя Ивлеева передумали разводиться
- 06:40 "Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты
- 06:30 "Выпусти их на волю": Селену Гомес раскритиковали за платье, слишком тесное в груди
- 05:59 Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения
- 05:55 Звезда сериала «Султан моего сердца» обнажила перед поклонниками тело и душу
- 05:40 Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком: британцы нашли доказательства
Любовь жива: Элджей и Настя Ивлеева передумали разводиться
Поразившая чуть более недели назад фанатов новость о том, что Настя Ивлеева и Элджей на грани развода (или даже развелись), вызвала смятение в их сердцах.
Поклонники телеведущий и рэпера долго сокрушались тем фактом, что их любимцы сняли обручальные кольца и отписались друг от друга в Instagram.
Теперь, похоже, конфликт исчерпан, а Ивлеева и Элджей передумали подавать на развод, пишет seldomnews.
По мнению журналистов, на свежих фото знаменитостей в сетях снова появились «обручалки», а взаимные подписки молодых людей восстановлены.
В то же время Настя и Алексей пока не проявляют активность в аккаунтах друг друга — видимо, отношения ещё не налажены до конца, а только идут «на поправку».
Напомним, ранее предполагалось, что у Элджея появилась любовница — Эра Истрефи, певица из Косово. К счастью, похоже, роман не успел зайти далеко и уже закончен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на «примерение» с любимой женой российский рэпер Элджей не сможет посещать Украину ближайшие три года. СБУ запретила Алексею Узенюку въезд в нашу страну.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!