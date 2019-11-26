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Шоу-бизнес

Любовь жива: Элджей и Настя Ивлеева передумали разводиться

6:58 26 ноября 2019 89
Ивлева и Элджей
Инф. «ФАКТОВ»

Поразившая чуть более недели назад фанатов новость о том, что Настя Ивлеева и Элджей на грани развода (или даже развелись), вызвала смятение в их сердцах.

Поклонники телеведущий и рэпера долго сокрушались тем фактом, что их любимцы сняли обручальные кольца и отписались друг от друга в Instagram.

Теперь, похоже, конфликт исчерпан, а Ивлеева и Элджей передумали подавать на развод, пишет seldomnews.

По мнению журналистов, на свежих фото знаменитостей в сетях снова появились «обручалки», а взаимные подписки молодых людей восстановлены.

В то же время Настя и Алексей пока не проявляют активность в аккаунтах друг друга — видимо, отношения ещё не налажены до конца, а только идут «на поправку».

Напомним, ранее предполагалось, что у Элджея появилась любовница — Эра Истрефи, певица из Косово. К счастью, похоже, роман не успел зайти далеко и уже закончен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на «примерение» с любимой женой российский рэпер Элджей не сможет посещать Украину ближайшие три года. СБУ запретила Алексею Узенюку въезд в нашу страну.

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