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Андрей Малахов уволился с работы и ушел в загул
Известный российский журналист и телеведущий Андрей Малахов, раскрывший гонорары звезд за их откровения в ток-шоу, неожиданно уволился с работы. Он заявил, что покидает пост главного редактора журнала о звездах StarHit.
«Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — написал Малахов в авторской колонке.
Свое решение он также объяснил тем, что журнал с 1 января 2020 прекращает свое существование — выпускать печатную версию издатели не считают больше возможным. Издание будет существовать в электронном виде.
На прощание Малахов поностальгировал о работе в глянце, первый номер которого вышел 12 лет назад.
«Мало кто помнит, что тогда издание публиковало телепрограмму на неделю. Да и вообще, много событий с тех пор произошло. «Тогда Николай Басков еще свободно общался с сыном, Моника Беллуччи не собиралась расставаться с Венсаном Касселем, а мы с Ксенией Собчак, изображая семейную пару, нянчились в телеэфире с ребенком-роботом», — написал Андрей.
После увольнения первым делом он решил отдохнуть и провел ночь в гостинице, поблагодарив в посте некую Ладочку, чем встревожил подписчиков.
«Ладочка, спасибо за прекрасный новогодний вечер и за предложение встретить утро в номере с видом на Красную площадь!» — написал шоумен.
Подписчики заподозрили, что в семье Малахова возникли проблемы.
«Однако! Встретить утро с Ладочкой в гостинице? Звучит многобъясняюще», «Какая Ладочка, домой!!!», «А где хештег „Наташа, прости“?», «Новогодний вечер ещё впереди», «На работу туда устроились?», «Спасибо заранее говорит. Пока при памяти», «Дурачок», — пишут в комментариях под фото.
Та самая Ладочка своим комментарием только подлила масла в огонь. «Дорогой Андрей… огромное спасибо, что пришел… в гости… Всегда очень рада тебе! Ждет тебя и вид на Красную площадь, и на Кремль в любое время, дорогой друг!» — прокомментировала женщина.
Напомним, Андрей Малахов является ведущим программы «Прямой эфир». Недавно гостем программы стал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который показал, как живет с новой возлюбленной.
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