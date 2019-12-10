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"Такой символики у СЦКК нет": в ООС таки заметили боевиков в Станице Луганской
В командовании Объединенными силами официально отреагировали на информацию о том, что в Станице Луганской боевики, представляющиеся «наблюдателями», незаконно патрулируют зону разведения войск.
«На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью „СЦКК-JCCC“. Указанная символика в составе Совместного центра по контролю и координации не используется», — отметили в командовании Объединенными силами и добавили, что пребывание якобы представителей СЦКК на участке разведения «нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении трехстороннего контактной группы о разведении сил и средств».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после разведения войск в Станице Луганской боевики вывесили на части моста через Северский Донец свои флаги.
Фото с сайта https://www.bbc.com.
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