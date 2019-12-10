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В ПЦУ развенчали миф о красной нитке на руке, которая бережет от зла
В Православной церкви Украины (ПЦУ), автокефалию которой недавно признал Александрийский патриархат, развенчали миф о красной нитке, повязанной на запястье, которую принято считать талисманом, предохраняющим от зла.
«Традиция завязывания красной нити на руке берет свое начало от установок отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов. Такую нить родители или жрецы вязали в знак посвящения детей Ваалу. Кстати, идолослужение Ваалу было главным грехом древних евреев, против чего выступали пророк Илья, а за ним и другие пророки», — говорится в сообщении ПЦУ, размещенном на страничке церкви в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Православная церковь Греции (Элладская Православная Церковь) на соборе Священного Синода ЭПЦ в Афинах признала Православную церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.
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