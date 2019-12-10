- 13:44 «Спустили с лестницы»: Ксения Мишина шокировала откровенным признанием
- 13:42 moneyveo подарила 100000 грн финалистам украинской сборной по киберфутболу
- 13:40 «Нечего терять»: архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку
- 13:36 Совсем молодые: названы имена двух бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 9 декабря
- 13:28 Сторонник аннексии Крыма и противник Оранжевой революции: что Лужков говорил об Украине
- 13:22 Путин снова обманул: появилась неутешительная информация о новом обмене пленными
- 13:21 Жуткое ДТП с такси в Николаеве: суд избрал меру пресечения вероятному виновнику аварии
- 13:07 После встречи Зеленского с Путиным в Донецке обсуждают ускорение выдачи паспортов РФ на Донбассе
- 13:00 Бойня в Чехии: стрелок покончил с собой на глазах у полицейских
- 12:58 А мне летать охота: сеть насмешил необычный способ собаки спускаться по лестнице
- 12:57 За уши не оттянешь: простые рецепты оригинальных блюд из тыквы
- 12:56 "Слуга народа" предлагает Раде отменить закон об украинском языке
Путин снова обманул: появилась неутешительная информация о новом обмене пленными
После того, как на встрече в Париже в «нормандском формате» заявлялось о возможном скором обмене пленными в формате «всех на всех», журналист Юрий Бутусов сообщил, что эта информация не полностью отвечает действительности.
«Путин уже успел с утра обмануть Украину по обмену пленными: вернут, возможно, не 72, а 53, и только после переговоров в Минске», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях. По его словам, в ОРДО уже заявляют, что обмен не согласован — мол, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах Трехсторонней контактной группы 18 декабря.
«По данным СБУ, на территории Донбасса россияне удерживают 227 украинских заложников, а на территории России и Крыма — еще 110. При этом пофамильный список заложников не оглашен, следовательно, он не является проверяемым и окончательным. Таким образом, россияне не отдадут даже всех тех, кого они удерживают на Донбассе. Впрочем, также они врали и все предыдущие годы, ничего не поменялось», — пишет Юрий Бутусов и добавляет, что любое количество пленных, которых удастся освободить, будет важным достижением для нашей страны.
«Но показательно, что РФ откровенно манипулирует цифрами, и снова сорвала обмен „всех на всех“, и даже согласованные цифры по обмену снова нарушены, и все это для того, чтобы использовать судьбы людей для политического шантажа», — резюмировал журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская пресса писала о якобы согласии представителей ОРДЛО передать украинским властям 100 пленных в обмен на 250 своих.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.