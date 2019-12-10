Путин снова обманул: появилась неутешительная информация о новом обмене пленными

Украина

После того, как на встрече в Париже в «нормандском формате» заявлялось о возможном скором обмене пленными в формате «всех на всех», журналист Юрий Бутусов сообщил, что эта информация не полностью отвечает действительности.

«Путин уже успел с утра обмануть Украину по обмену пленными: вернут, возможно, не 72, а 53, и только после переговоров в Минске», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях. По его словам, в ОРДО уже заявляют, что обмен не согласован — мол, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах Трехсторонней контактной группы 18 декабря.

«По данным СБУ, на территории Донбасса россияне удерживают 227 украинских заложников, а на территории России и Крыма — еще 110. При этом пофамильный список заложников не оглашен, следовательно, он не является проверяемым и окончательным. Таким образом, россияне не отдадут даже всех тех, кого они удерживают на Донбассе. Впрочем, также они врали и все предыдущие годы, ничего не поменялось», — пишет Юрий Бутусов и добавляет, что любое количество пленных, которых удастся освободить, будет важным достижением для нашей страны.

«Но показательно, что РФ откровенно манипулирует цифрами, и снова сорвала обмен „всех на всех“, и даже согласованные цифры по обмену снова нарушены, и все это для того, чтобы использовать судьбы людей для политического шантажа», — резюмировал журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская пресса писала о якобы согласии представителей ОРДЛО передать украинским властям 100 пленных в обмен на 250 своих.



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