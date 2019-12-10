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«Спустили с лестницы»: Ксения Мишина шокировала откровенным признанием
Известная актриса Ксения Мишина, которой приписали роман с телеведущим Владимиром Остапчуком, шокировала откровенным признанием. Она рассказала, как стала жертвой домашнего тирана. Несостоявшийся муж спустил ее с лестницы.
Со старшим мужчиной-бизнесменом Ксения познакомилась, будучи студенткой театрального вуза в Киеве. Роман развивался стремительно, вскоре Мишина забеременела. Она переехала к любимому и строила планы на счастливую жизнь. Но актриса была вынуждена сбежать от избранника и вернуться к родителям в Севастополь. О непростом периоде в жизни Мишина рассказала в программе «Зірковий шлях».
«Мне было стыдно сначала за это. А потом я поняла — боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя. Все пошло просто наперекосяк, и для меня это было крайне странно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду», — поделилась Мишина с каналом «Украина».
На этом отношения Ксении с несостоявшимся мужем не закончились. Однажды он ворвался в театр и избил актрису.
«Был момент, когда через 4 года, он появился в театре и побил меня. Да. Непонятно за что. В пьяном виде. Шел спектакль, я вышла, и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и пропал», — рассказала актриса.
Сына Платона, которому исполнилось семь лет, Мишиной помогают воспитывать родители. Мальчик живет с ними в Крыму.
Ранее Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Владимиром Остапчуком.
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