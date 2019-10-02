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Шоу-бизнес

Ксения Мишина показала семилетнего сына (фото)

17:17 2 октября 2019 123
Ксения Мишина
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная актриса Ксения Мишина, удивившая сексуальным образом в шоу «Танці з зірками», показала подросшего сына. Она поздравила Платона с 7 днем рождения и опубликовала несколько снимков мальчика. Праздник он отмечал с друзьями.

«Как стремительно быстро летит время. Ты уже такой взрослый и самостоятельный…», — написала Ксения под фото. Она вспомнила, как они с подругой вместе ходили беременными, а теперь их мальчишки крепко дружат и учат мамочек жизни.

«Сын — так гордо для меня звучит… уже на протяжении семи лет. До сих пор не могу поверить, что я мама такой крутости», — призналась актриса.

Мальчика она родила в 23 года в Севастополе. Там же он пошел в школу. Растить сына ей помогают родители. Актриса часто навещает их в Крыму, родители с сыном гостят у Ксении в Киеве. Замуж за отца ребенка Ксения так и не вышла. Она ушла от него еще, когда была беременной.

Сейчас карьера актрисы пошла вверх. После типичных ролей стерв в сериалах, она получила яркую роль в сериале «Креспостная», популярности добавляет и участие в рейтинговом танцевальном проекте.

Также 30-летняя Ксения снялась в пикантной фотосессии для глянцевого журнала, представ в сексуальных образах без белья.

В недавнем интервью Маше Ефросининой Мишина призналась, что ее личная жизнь складывается непросто. Актриса сожалеет, что когда-то увела из семьи женатого мужчину.

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