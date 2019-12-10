Отдых в Турции заметно подорожает: для туристов ввели новый налог

Общество и люди

В Турции вступил в силу закон о налоге с туристов размером 2% от стоимости гостиничного номера — это приведет к подорожанию путевок, сообщает Интерфакс-Украина.

С 1 января 2020 года налоговая ставка составит 1%, а через год — 2%. В бюджет налог будут уплачивать заведения, которые принимают туристов.

До этого в Турции обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, но в итоге парламентская комиссия страны решила переложить налог на отдыхающих.

Новшество жестко критикуется представителями туристической отрасли Турции. Отельеры заявляют, что этот налог отпугнет иностранных туристов и снизит доходы. Тем более что отрасль еще не оправилась от резкого снижения потока туристов в 2015—2016 годах.

Ранее сообщалось, что стал известен самый популярный среди туристов город мира.

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