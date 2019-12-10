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«Домой, в Украину, к жене, к детям»: вернувшийся из Парижа Зеленский показал, как его встречал «Борисполь» (фото)

17:44 10 декабря 2019 822
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после саммита «нормандской четверки». В своем Facebook он показал, как его встретили в международном аэропорту «Борисполь».

«Домой, в Украину, к жене, к детям», — подписал фото президент.

Напоминаем, что прошедшая в Париже встреча лидеров стран «Нормандской четверки» — первая с октября 2016 года. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подвел основные итоги переговоров, прошедших в Париже. Он считает, что саммит прошел успешно для страны.

Авторитетные западные издания сообщают, что встреча «нормандской четверки завершилась «не триумфом мистера Путина, а скорее ничьей», как об этом пишет издание The New York Times.

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