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«Домой, в Украину, к жене, к детям»: вернувшийся из Парижа Зеленский показал, как его встречал «Борисполь» (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после саммита «нормандской четверки». В своем Facebook он показал, как его встретили в международном аэропорту «Борисполь».
«Домой, в Украину, к жене, к детям», — подписал фото президент.
Напоминаем, что прошедшая в Париже встреча лидеров стран «Нормандской четверки» — первая с октября 2016 года. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подвел основные итоги переговоров, прошедших в Париже. Он считает, что саммит прошел успешно для страны.
Авторитетные западные издания сообщают, что встреча «нормандской четверки завершилась «не триумфом мистера Путина, а скорее ничьей», как об этом пишет издание The New York Times.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.