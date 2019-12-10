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Украина

Нормандская встреча: Пристайко подвел итоги переговоров

15:29 10 декабря 2019 513
Вадим Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о важнейших результатах саммита «нормандской четверки». Об этом он написал в своем Twitter.

Все итоги Нормандии глава МИД Пристайко разделил на четыре пункта:

1. Полное бессрочное прекращение огня до конца 2019 года.
2. Взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Для этого, по словам министра, договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций.
3. Разведение войск еще на трех участках в рамках работа над имплементацией «формулы Штайнмайера». Пристайко уточняет, что не предвидится никакой федерализации.
4. Проведение местных выборов по украинскому законодательству и согласно стандартам ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, психолог отметила, что на первой встрече с лидером РФ президент Украины смотрелся скованным.

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