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Общество и люди

"Теперь я солдат запаса": Сенцов стал на воинский учет (фото)

18:06 10 декабря 2019 36
Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский режиссер Олег Сенцов, в сентябре вернувшийся в Украину из российского плена, стал на воинский учет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что-то … Военкоматы конечно поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не можем», — пишет Сенцов.

Подписчики режиссера поддерживают его, но надеются на лучшее: чтобы ни ему, ни другим украинцам не пришлось надевать камуфляж и идти воевать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Сенцов 30 ноября был удостоен звания «Почетный гражданин Парижа». А в Страсбурге режиссеру наконец удалось получить присвоенную еще в прошлом году премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова.

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