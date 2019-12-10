Шоу-бизнес

Мама скачет: Галкин показал, как Пугачева встречает его с гастролей (видео)

Известный российский юморист Максим Галкин показал, как дети и жена Алла Пугачева, обеспокоившая поклонников худобой, встречают его с гастролей. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео трогательной встречи.

Максим сначала встретил и расцеловал Лизу на пороге их замка в деревне Грязи. Алла Борисовна и Гарри приветствовали папу в роскошном доме, за стеклянной дверью. Они радостно прыгали и махали руками. Примадонна одета в короткие розовые шорты и белую кофту. «Посмотри, прыгают. Мама скачет», — говорит Максим дочке. Затем он показал, как они все вместе снимают забавное видео, используя смешные маски.

«Каждое возвращение домой — это маленькое счастье», — написал под видео Галкин.

Напомним, недавно Алла Пугачева стала гостьей программы «Сегодня вечером» и удивила зрителей безупречным внешним видом. Певица рассказала о своем документальном музыкальном фильме «Тот самый концерт» и поделилась творческими планами.

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