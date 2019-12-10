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Герцогиня Камилла в образе Снегурочки и принц Чарльз ввели в строй авианосец «Принц Уэльский» (фото, видео)

Британский принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла, приняли участие в официальной церемонии введения в строй нового 280-метрового авианосца Королевского военно-морского флота. Как сообщает Daily Mail, судно стоимостью четыре миллиарда долларов носит тот же титул, что и Чарльз и называется «Принц Уэльский».

Камилла прибыла на базу в Портсмуте под проливным дождем с зонтиком в образе Снегурочки — пальто и шляпке нежно-голубого цвета — оттенка, который называется «утиное яйцо».

На церемонии гостям был представлен торт, украшенный фигурками Чарльза, Камиллы и моряков.

Герцогиня выступила с речью, в которой выразила восхищение размерами судна. «Просто для сравнения — на его палубе могло бы поместиться почти 25 Кларенс-хаусов», — сказала она, имея в виду свою с мужем лондонскую резиденцию. И добавила, что безмерна довольна тем, что этот замечательный корабль получил «имя ее супруга».

Absolutely loving the Duchess of Cornwalls ice blue coat and hat as she and the Prince of Wales attend the official commissioning ceremony of #hmsprinceofwales in Portsmouth today. Camilla is the ships lady sponsor.

@bruceoldfield

#PhilipTreacy

@RoyalReporter pic.twitter.com/RvQ0cYhJdu — Rebecca English (@RE_DailyMail) December 10, 2019

На авианосце может разместиться 36 самолетов и четыре вертолета, а также запас пищи на 45 дней.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Королевский военно-морской флот запустил слухи о смерти королевы Елизаветы.

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