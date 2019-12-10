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Герцогиня Камилла в образе Снегурочки и принц Чарльз ввели в строй авианосец «Принц Уэльский» (фото, видео)

20:43 10 декабря 2019 99
Камилла и принц Чарльз
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла, приняли участие в официальной церемонии введения в строй нового 280-метрового авианосца Королевского военно-морского флота. Как сообщает Daily Mail, судно стоимостью четыре миллиарда долларов носит тот же титул, что и Чарльз и называется «Принц Уэльский».

Камилла прибыла на базу в Портсмуте под проливным дождем с зонтиком в образе Снегурочки — пальто и шляпке нежно-голубого цвета — оттенка, который называется «утиное яйцо».

На церемонии гостям был представлен торт, украшенный фигурками Чарльза, Камиллы и моряков.

Герцогиня выступила с речью, в которой выразила восхищение размерами судна. «Просто для сравнения — на его палубе могло бы поместиться почти 25 Кларенс-хаусов», — сказала она, имея в виду свою с мужем лондонскую резиденцию. И добавила, что безмерна довольна тем, что этот замечательный корабль получил «имя ее супруга».

На авианосце может разместиться 36 самолетов и четыре вертолета, а также запас пищи на 45 дней.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Королевский военно-морской флот запустил слухи о смерти королевы Елизаветы.

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