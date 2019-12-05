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После скандального видео, в котором Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон на приеме у королевы издевательски обсуждали между собой Доналда Трампа, пользователи соцсетей «засекли», что президента США незаметно для окружающих, возможно, оскорбил также не кто иной, как наследник британского престола принц Чарльз. Многие считают, что старший сын королевы Елизаветы, воспользовавшись случаем, показал Трампу неприличный жест — оттопыренный средний палец. В то время, как Елизавета, Чарльз и его жена Камилла приветствовали Дональда и Меланию Трамп в Букингемском дворце, Чарльз почесывал нос. И именно средним пальцем.

As Trump is annoying the Queen, is Prince Charles really needing to use his middle finger to scratch an itch that just can't wait, or is he flipping the bird to Trump?



Just askin.#NATO pic.twitter.com/L9E8tIkq3p — dσxxεd Ъuт หσт σuт (@twmentality1) December 4, 2019

Как пишет издание Express, в соцсети Twitter, где распространились эти кадры, действия принца Уэльского сочли намеренными. «Правда ли принцу Чарльзу было так уж необходимо чесать нос средним пальцем, или он просто послал Трампа?», «То, что Чарльз показал Трампу средний палец — объединяет людей по обе стороны Атлантики больше, чем все саммиты НАТО за 70 лет», «Да здравствует будущий король!!!» — писали комментаторы.

Стало также известно, что Дональд и Мелания Трамп, которых Чарльз и Камилла пригласили к себе на чай в Кларенс-хаус незадолго до начала приема в Букингемском дворце, опоздали на целый час. И в итоге они провели в гостях у принца и герцогини Корнуольской только 15 минут. Об этом сообщает Vanity Fair. Британцы сочли такое пренебрежение правилами приличия оскорбительным.

Между тем на следующий день после приема, вечером 4 декабря, Чарльз и Камилла, как сообщает Daily Mail, посетили в Лондоне закрытую премьеру фильма Сэма Мендеса «1917» — о первой мировой войне. 72-летняя герцогиня поразила публику своим гламурным нарядом. На ней было черное вечернее бархатное платье с элегантным декольте, а поверх него накинута украшенная бисером черная шаль с розовой подкладкой, которая эффектно «сверкала», когда Камилла двигалась. Супруга принца надела также эффектные бриллиантовые украшения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором королева Елизавета II зовет свою дочь принцессу Анну приветствовать Трампа, а та отказывается.

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