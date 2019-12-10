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Украинагейт: воспоминания Ермака обескуражили противников Трампа
3 декабря в Конгрессе США обнародовали итоговый отчет по расследованию в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Напомним, основанием для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшийся 25 июля. Скандал получил название «Украинагейт».
В рамках расследования вместе со многими высокопоставленными американскими чиновниками и политиками давал показания и посол США в ЕС Гордон Сондленд, который рассказал, что после встречи в Варшаве «поймал» советника президента Зеленского Андрея Ермака и сообщил ему, что помощи США Украине не будет до тех пор, пока Украина не сделает публичное заявление".
Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на Time.
Зеленский в обмен на «разблокирование» помощи США якобы должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в Украине.
Помощник Зеленского в интервью Times подтвердил, что пересекался с Сондлендом во время встречи Зеленского и Пенса в Варшаве, однако содержательного разговора у них не было.
«Мы столкнулись в коридоре рядом за эскалатором, когда я направлялся к выходу… И я помню — а у меня память хорошая — что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили», — приводит издание слова Ермака.
Ермак также отметил, что по поводу его показаний в Конгрессе США никто с ним не связывался.
Комментарии Ермака, как отмечает издание, ставят под сомнение важный момент в версии событий согласно расследованию в рамках импичмента Трампу.
Контакт Сондленда с Ермаком, описанный в докладе, — единственный известный случай, когда американский чиновник сообщает представителю украинских властей о зависимости выделения помощи США от заявления о конкретных расследованиях в Украине.
Напомним, недавно в Киев прилетал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Его визит был связан с делом об импичменте. В США признали поездку Джулиани в Украину очень полезной и результативной.
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