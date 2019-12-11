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Происшествия

Смерть под колесами тяжелой "Ямахи": в Киеве мотоцикл смертельно травмировал пешехода

1:05 11 декабря 2019 69
Киев, Ямаха
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Поздно вечером во вторник, 10 декабря, на улице Ревуцкого в Киеве погиб пешеход, которого травмировал мотоцикл. Ранее в столице водитель Mercedes на большой скорости, не справившись с управлением, вылетел в пешеходную зону и застрял между забором и столбом.

Побывавшему на месте трагедии корреспонденту «ФАКТОВ» удалось предварительно выяснить, что мотоциклист двигался в сторону находящейся недалеко улицы Ахматовой.

Наезд произошел в непредусмотренном для перехода месте и, надо полагать, что водитель не ожидал, и не видел пешехода.

После наезда нарушителя отбросило к бровке, с него слетели обувь и шапка.

А тяжелая Yamaha упала на дорогу и еще скользила вперед по ней несколько десятков метров.

Личность погибшего пенсионера установлена. Он родился в 1938 году.

Мотоциклисту — 37 лет, он госпитализирован с переломом руки и другими характерными травмами.

По рассказам знакомых, он ехал домой на Лесной массив.

Обстоятельства и причины этого происшествия будут выяснять в ходе следствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 10 декабря, на автодороге Киев — Чоп в селе Коростив Сколевского района Львовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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