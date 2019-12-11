Сюрприз для выпускников: в ВНО внесут новый обязательный предмет

Украина

Министр образования и науки Анна Новосад, ранее рассказавшая о пересмотре подхода к денежным выплатам студентам, анонсировала введение обязательного внешнего оценивания по математике.

«В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям», — заявила министр в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, изменение содержания образования и методик преподавание должно побороть страх детей перед математикой. «Дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает их всю жизнь», — отметила она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Новосад заявила о переизбытке в Украине учителей, в частности, в сельских школах. В Минобразовании хотят перевести учеников из небольших населенных пунктов в так называемые опорные школы, а учителей — отправить на переквалификацию.

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