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Шоу-бизнес

Не женское дело: полуголая Волочкова травмировала себя в ледяной купели (видео)

6:25 25 ноября 2019 289
Анастасия Волочкова
Инф. «ФАКТОВ»

Известная своим пристрастием к холодным омовениям балерина Анастасия Волочкова стала жертвой этого необычного увлечения.

Как известно, с приходом холодов Анастасия ежедневно занимается моржеванием в ледяной купели, которую для нее оборудовали на загородом участке возле бани.

Тем самым любительница здорового образа жизни, вероятно, демонстрирует свою небоязнь ледяных температур и холода.

Но, как показал ее недавний опыт, температура в этом деле — не самое страшное, пишет КП.

Обычно купания артистки проходят так: Анастасия наряжается в очень открытое бикини, затем вооружается топориком и скалывает ледяную корочку, которая образуется на поверхности воды. В этот раз Волочкова собрала только крупные льдины, а мелкие осколки оставила. И поплатилась за это: одна из льдинок сильно оцарапала ей бок. Анастасия показала, как она поранилась, опубликовав снимок в Сториз.

На фото она позирует в микроскопических трусиках, показывая кровавую ссадину на боку.

«И все-таки я порезалась о льдины в купели своей», — подписала Волочкова фотографию с травмой", — написала она.

Несмотря на ужасный вид морозного купания, подписчики поддержали свою любимицу, посетовав при этом на то, что ей, бедняжке приходится рубить лед своими белыми рученьками: «Молодееец, Анастасия! Здоровья Вам!», «Бррр! Мне аж зубы сводит от просмотра!», «Ужас, холодина!», «Мужика, что ли, в доме нет? Сама топором работает. И так еле живая», «Не женское это дело — лёд рубить», «Это круто».

Но экс-балерина, вероятно, знает, что делает — после показанных «ужасов» подписчиков на ее странице наверняка будет больше — делает выводы автор статьи. К тому же это еще один повод показать похудевшую фигуру в бикини.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Волочкова похвасталась подросшей дочкой Ариадной.

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